Олич: «Если будут предложения, уверен, вновь добьюсь успеха в России»

Экс-нападающий ЦСКА , ныне ассистент главного тренера в сборной Хорватии заявил о готовности продолжить карьеру в России.

У меня было очень много успехов в России. Когда я играл за ЦСКА , мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, – это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха.