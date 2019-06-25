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Олич: «Если будут предложения, уверен, вновь добьюсь успеха в России»

сегодня, 01:13

Экс-нападающий ЦСКА, ныне ассистент главного тренера в сборной Хорватии Ивица Олич заявил о готовности продолжить карьеру в России.

У меня было очень много успехов в России. Когда я играл за ЦСКА, мы выигрывали практически все турниры, в которых принимали участие. Это было для меня отличное время. Потом я начал работать как тренер и сразу выиграл серебряные медали чемпионата мира, который проходил в России, – это для меня удачная земля. Поэтому, если поступят предложения, я готов. Уверен, что вновь добьюсь здесь успеха.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 01:51
Вот и замечательно.
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 01:33
Вполне возможно
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