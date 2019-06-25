Мусаев: «Хорошо, что в Австрии сыграем только с российскими клубами»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о предстоящем сборе в Австрии.

Сложность домашнего сбора заключалась в том, что ряд ведущих футболистов находился в расположении своих сборных, они не могли выполнить тот объём работы, которые делали остальные ребята. Плюс добавилось три новичка, игроки из аренды. Часто приходилось начинать работу с тактики, но работа выполнена в полном объёме.

В Австрии команда соберётся на 90% в том составе, в котором будет входить в сезон. Там будет больше игровой работы. Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было больше, как зимой, но мы не одни в таких условиях. В Австрии на сборе мы сыграем только с российскими клубами, это и хорошо. Для многих ребят, которые пришли в команду не из чемпионата России, это будет своего рода адаптация, я вижу в этом только плюс.