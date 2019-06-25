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Мусаев: «Хорошо, что в Австрии сыграем только с российскими клубами»

сегодня, 10:46

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о предстоящем сборе в Австрии.

Сложность домашнего сбора заключалась в том, что ряд ведущих футболистов находился в расположении своих сборных, они не могли выполнить тот объём работы, которые делали остальные ребята. Плюс добавилось три новичка, игроки из аренды. Часто приходилось начинать работу с тактики, но работа выполнена в полном объёме.

В Австрии команда соберётся на 90% в том составе, в котором будет входить в сезон. Там будет больше игровой работы. Хотелось бы, чтобы времени на подготовку было больше, как зимой, но мы не одни в таких условиях. В Австрии на сборе мы сыграем только с российскими клубами, это и хорошо. Для многих ребят, которые пришли в команду не из чемпионата России, это будет своего рода адаптация, я вижу в этом только плюс.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   3 / 658
сегодня в 11:50
Надо всем договориться и подарить кубок канделаки хрющам, правда там волерик может возразить.
ДСА
ДСА
   96 / 658
сегодня в 11:14
Задачу надо ставить - победить всех.
Faustello
Faustello
   6 / 658
сегодня в 10:58
Это в частности разрушает мнение некоторых эГспертов, которые утверждают что Краснодар сосредеточился на ЕК.
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