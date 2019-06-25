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Магкеев: «В „Локомотиве“ все команды играют с прицелом на атаку»

сегодня, 01:53
АустрияЛоготип футбольный клуб Аустрия (Клагенфурт)1 : 3Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев прокомментировал победу над «Аустрией» из Клагенфурта в товарищеском поединке (3:1).

С первого дня на сборе нагрузки были максимальные. Чувствовалось, что команда подустала в концовке, но много молодых ребят играло. Да, тяжело, но мы выдерживаем, что и показали своей игрой. 

В „Локомотиве“ все команды играют с прицелом на атаку. В первом тайме атакующую игру продвигали ребята с опытом выступлений в Премьер-Лиге, а во втором вышли молодые ребята. Возможно, тогда австрийцы начали жёстче играть. Ребята просили остаться в обороне, но что-то подсказало: надо двигаться в штрафную. Поэтому забил.

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