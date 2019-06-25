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Шунин: «Стабильность — главное в игре вратаря»

сегодня, 12:11

Вратарь «Динамо» Антон Шунин, который подписал на днях новый контракт с клубом, рассказал о том, как оценивает для себя прошедший сезон.

Для себя считаю сезон ровным и в целом положительным. Я вернулся в сборную, «Динамо» сыграло 11 сухих матчей, до последних туров мы были в тройке команд, которые пропустили меньше всех в сезоне. Стабильность — главное в игре вратаря. В этом направлении нужно двигаться дальше, стремиться пропускать еще меньше. 

Я рад, что продлил контракт и продолжу играть в великом клубе! Он для меня родной, я не раз говорил, что всю карьеру хочу провести в «Динамо». У нас были победы, были непростые ситуации, через которые мы прошли вместе. Сейчас начинается новый этап, новые задачи. У нас отличный стадион, и я надеюсь, что он будет заполняться нашими болельщиками. Верю, что всё лучшее у нас впереди!

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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   156 / 660
сегодня в 13:05
Удачи .
cska plus
cska plus
   3 / 660
сегодня в 12:51
Удачи желаю!
drug01
drug01
   82 / 660
сегодня в 12:12
Удачи тебе в играх
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