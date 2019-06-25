Коутиньо: «Для меня большая честь играть вместе с Месси»

Полузащитник «Барселоны» заявил, что он поздравил своего одноклубника с днем рождения. Накануне аргентинцу исполнилось 32 года.

Да, я отправил Лео сообщение. У нас есть общий командный чат, все одноклубники его поздравили. Так происходит каждый раз, когда кто-то празднует день рождения.

Для меня большая честь играть вместе с Месси, мне очень это приятно. Этот парень многое показывает на поле, но в жизни он очень простой человек, который здорово мне помог.