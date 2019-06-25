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Вратарь «Брайтона»: «Слава богу, Азар уехал из Англии»

сегодня, 18:00

Вратарь «Брайтона» Мэти Райан рад, что полузащитник Эден Азар больше не будет донимать его в АПЛ. Об этом он заявил в интервью Fox Football Podcast.

Напомним, что хавбек летом перешел в «Реал».

Райан пропустил от бельгийца 4 гола в 4 матчах.

Мне кажется, что я не отбил ни одного удара от Азара. Он либо бил мимо, либо его выстрелы блокировали защитники, либо он забивал мне. Это немного досадно, так что, Слава богу, его продали. Но я всё же хотел бы еще раз встретиться с командой Эдена и не пропустить от него - это моя мотивация.

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Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   125 / 665
сегодня в 19:06
ну тогда тебе надо из Брайтона либо в ЛОлИГУ перейти,либо попасть в бигфо,что бы встретится с клубом Азара.
cska plus
cska plus
   3 / 665
сегодня в 18:54
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       4 / 665
    сегодня в 18:06
    подожди,к вам в апл Дзюба ноги намывает,будет либо мимо,либо защитники ,либо в тебя
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