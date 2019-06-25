Вратарь «Брайтона»: «Слава богу, Азар уехал из Англии»

Вратарь «Брайтона» рад, что полузащитник больше не будет донимать его в АПЛ . Об этом он заявил в интервью Fox Football Podcast.

Напомним, что хавбек летом перешел в «Реал».

Райан пропустил от бельгийца 4 гола в 4 матчах.

Мне кажется, что я не отбил ни одного удара от Азара. Он либо бил мимо, либо его выстрелы блокировали защитники, либо он забивал мне. Это немного досадно, так что, Слава богу, его продали. Но я всё же хотел бы еще раз встретиться с командой Эдена и не пропустить от него - это моя мотивация.