Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе

сегодня, 19:36

Бывший тренер ЦСКА прокомментировал изменения в правилах футбола, которые вступают в силу с сегодняшнего дня.

Будет изменено правило игры рукой: судьи не будут засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой даже в случаях, когда игра была непреднамеренной. Также футболисты в случае замены должны покидать поле через ближайшую к ним лицевую линию.

Я считаю, что любое попадание мяча в штрафной площади в руку - это обязательно 11-метровый, потому что сейчас мы часто слышим, что решение принимается на усмотрение судьи - была ли игра рукой или мяч просто в нее попал. Чтобы таких споров не было, нужно однозначно назначать пенальти, и тогда больше никогда не будет споров после игры, которые есть сейчас. Также считаю правильным решение о заменах игроков - теперь футболист раньше войдет в игру и принесет команде пользу, ведь часто бывают такие ситуации, когда меняют дальнего игрока и он тянет время, очень долго идет на замену.

Также Газзаев поразмышлял о том, что он сам бы изменил в действующих правилах.