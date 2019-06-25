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Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе

сегодня, 19:36

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал изменения в правилах футбола, которые вступают в силу с сегодняшнего дня.

Будет изменено правило игры рукой: судьи не будут засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой даже в случаях, когда игра была непреднамеренной. Также футболисты в случае замены должны покидать поле через ближайшую к ним лицевую линию.

Я считаю, что любое попадание мяча в штрафной площади в руку - это обязательно 11-метровый, потому что сейчас мы часто слышим, что решение принимается на усмотрение судьи - была ли игра рукой или мяч просто в нее попал. Чтобы таких споров не было, нужно однозначно назначать пенальти, и тогда больше никогда не будет споров после игры, которые есть сейчас.

Также считаю правильным решение о заменах игроков - теперь футболист раньше войдет в игру и принесет команде пользу, ведь часто бывают такие ситуации, когда меняют дальнего игрока и он тянет время, очень долго идет на замену.

Также Газзаев поразмышлял о том, что он сам бы изменил в действующих правилах.

Также хотел бы отметить еще два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры - офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее, мы должны стремиться, чтобы футбол был более быстрый, активный и с многочисленными атаками, а сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым.

Второе - это время, которое добавляется арбитром после матча, должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте, но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено, нужно как в хоккее играть только чистое время. Футбол - консервативный вид спорта, правила очень редко меняются, но считаю, что эти моменты надо рассмотреть, однако, опять же, это мое мнение .

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   196 / 664
сегодня в 21:05
Нашелся экспериментатор
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 664
сегодня в 21:02
На счет вне игры соглашусь, и судьям боковым полегче будет. Офсайд он и в Африке офсайд!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 664
сегодня в 20:59
На счет чистого времени - мысль вроде как правильная, но учитывая сколько игроки валяются, стоят на бровке , вводя мяч из-за боковой, празднуют забитый гол, болтают с судьями; то играть придется часа полтора.
serh62
serh62 ответил ошалевший
   233 / 664
сегодня в 20:50
ты плохо читаешь? или плохо понимаешь своего усатого кумира? в курсе что такое чистое время?
так это ты не понимаешь ничего в том, что читаешь. мой усатый кумир говорит о фиксированных 90 минутах. без добавленного времени.
LOpp
LOpp
   9 / 664
сегодня в 20:48
У себя в объединенном чемпионате это правило вводи
ошалевший
ошалевший ответил МапС
   307 / 664
сегодня в 20:43
Атакующие тогда намеренно будут лупить не по воротам, а по рукам соперника, что бы пеналь поставили. Это проще.
один бьёт,другой у соперника руки дёргает,дойдёт до цирка,сами потом все пожалеют,бредовая идея усатого
ошалевший
ошалевший ответил serh62
   307 / 664
сегодня в 20:42
добавлять время нужно обязательно. ведь некоторые команды так тянут время, что диву даешься. взять игру спартака с зенитом года два назад. ведь буквально все игроки спартака падали и катались по поля по очереди...минут 10 точно тогда ушло на оживление дохляков
ты плохо читаешь? или плохо понимаешь своего усатого кумира? в курсе что такое чистое время?
МапС
МапС ответил КЭТиК
   127 / 664
сегодня в 20:41
Любая рука - пенальти. Самое верное решение.
Атакующие тогда намеренно будут лупить не по воротам, а по рукам соперника, что бы пеналь поставили. Это проще.
311
311 ответил КЭТиК
   31 / 664
сегодня в 20:36
Любая рука - пенальти. Самое верное решение.
Тогда все начнут по рукам лупить мячом намеренно!)
311
311
   31 / 664
сегодня в 20:35
Что за дичь?)
shlifen
shlifen
   64 / 664
сегодня в 20:25
Если выбросить из игры время на ауты, угловые, штрафные, фолы, вводы мяча, травмы, замены, пенальти, споры с арбитром и т.д. Матч продлится часа 2,5-3 реального времени (это и есть чистые 90 минут). Зрелищность упадёт, футболисты выдохнутся ещё в середине матча и кому тогда нужен такой футбол? Это ж не хоккей что можно всех полевых разом поменять, а потом ещё и ещё... =((
serh62
serh62
   233 / 664
сегодня в 20:23
добавлять время нужно обязательно. ведь некоторые команды так тянут время, что диву даешься. взять игру спартака с зенитом года два назад. ведь буквально все игроки спартака падали и катались по поля по очереди...минут 10 точно тогда ушло на оживление дохляков
Байкал-38
Байкал-38
   14 / 664
сегодня в 20:20
Насчёт отмены добавленного Газзаев гонит.
Если сделают 90 минут чистого времени, то мы увидим начиная с 85 минуты куча травм, а некоторые матчи вообще будут заканчиваться на 80 минуте, а потом носилки, скорая реанимация и т.д.
Но как только выйдет чистое время матча, 90 минут, будет массовое исцеление и радость от победы.
КЭТиК
КЭТиК
   93 / 664
сегодня в 20:16
Любая рука - пенальти. Самое верное решение.
МапС
МапС ответил pomor45
   127 / 664
сегодня в 20:10
Он представляет себе, что такое 90 минут чистого времени?
Сделают 60, как в хоккее.
pomor45
pomor45
   87 / 664
сегодня в 20:02
Он представляет себе, что такое 90 минут чистого времени?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   58 / 664
сегодня в 19:59
Про замены и про оффсайды +, остальное -.
drug01
drug01
   76 / 664
сегодня в 19:51
Верное мнение!
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