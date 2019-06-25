Газзаев предложил отменить добавленное время в футболе

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал изменения в правилах футбола, которые вступают в силу с сегодняшнего дня.
Будет изменено правило игры рукой: судьи не будут засчитывать голы, забитые после касания мяча рукой даже в случаях, когда игра была непреднамеренной. Также футболисты в случае замены должны покидать поле через ближайшую к ним лицевую линию.
Я считаю, что любое попадание мяча в штрафной площади в руку - это обязательно 11-метровый, потому что сейчас мы часто слышим, что решение принимается на усмотрение судьи - была ли игра рукой или мяч просто в нее попал. Чтобы таких споров не было, нужно однозначно назначать пенальти, и тогда больше никогда не будет споров после игры, которые есть сейчас.
Также считаю правильным решение о заменах игроков - теперь футболист раньше войдет в игру и принесет команде пользу, ведь часто бывают такие ситуации, когда меняют дальнего игрока и он тянет время, очень долго идет на замену.
Также Газзаев поразмышлял о том, что он сам бы изменил в действующих правилах.
Также хотел бы отметить еще два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры - офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее, мы должны стремиться, чтобы футбол был более быстрый, активный и с многочисленными атаками, а сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым.
Второе - это время, которое добавляется арбитром после матча, должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте, но кто и как определил, пять или шесть минут добавлено, нужно как в хоккее играть только чистое время. Футбол - консервативный вид спорта, правила очень редко меняются, но считаю, что эти моменты надо рассмотреть, однако, опять же, это мое мнение .
Если сделают 90 минут чистого времени, то мы увидим начиная с 85 минуты куча травм, а некоторые матчи вообще будут заканчиваться на 80 минуте, а потом носилки, скорая реанимация и т.д.
Но как только выйдет чистое время матча, 90 минут, будет массовое исцеление и радость от победы.
Если сделают 90 минут чистого времени, то мы увидим начиная с 85 минуты куча травм, а некоторые матчи вообще будут заканчиваться на 80 минуте, а потом носилки, скорая реанимация и т.д.
Но как только выйдет чистое время матча, 90 минут, будет массовое исцеление и радость от победы.