Медведев: «Анюков принесет много пользы „Зениту“ в качестве тренера»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что способен принести команде еще много пользы в качестве тренера.

Анюков будет работать в штабе первой команды, с ним заключен контракт как с тренером на два года (по схеме «1+1»).

По таким вопросам, как изменения в тренерском штабе, мнение Сергея Богдановича Семака имеет ключевое значение. Мы пообщались с Семаком и Анюковым, я полностью поддержал такой подход. В этом качестве Саша принесет еще много пользы команде.