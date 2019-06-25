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Медведев: «Анюков принесет много пользы „Зениту“ в качестве тренера»

сегодня, 15:36

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев считает, что Александр Анюков способен принести команде еще много пользы в качестве тренера.

Анюков будет работать в штабе первой команды, с ним заключен контракт как с тренером на два года (по схеме «1+1»).

По таким вопросам, как изменения в тренерском штабе, мнение Сергея Богдановича Семака имеет ключевое значение. Мы пообщались с Семаком и Анюковым, я полностью поддержал такой подход. В этом качестве Саша принесет еще много пользы команде.

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Все комментарии
la_masia
la_masia
   162 / 661
сегодня в 16:11
Помню в 2011 году, в Лужниках , 77ков забилвал за Спартак гол в ворота Зенита)))
Тогда Зенит проиграл 1-0
cska plus
cska plus
   3 / 661
сегодня в 16:07
Главное, чтобы Гена остался доволен.
No pupsiks
No pupsiks
   29 / 661
сегодня в 15:51
Удачи Анюкову!
GreeM
GreeM
   41 / 661
сегодня в 15:41
Саша зубр в футболе. Кучу титулов завоевал.
Питер Ман
Питер Ман
   45 / 661
сегодня в 15:38
Анюков-тренер выиграет не меньше трофеев, чем Анюков-игрок. Вперед за Питер!
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