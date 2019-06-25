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Сенников: «„Локомотиву“ придется потратиться на замену Фарфану»

сегодня, 15:12

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «железнодорожникам» необходимо искать замену Джефферсону Фарфану, который получил травму на Кубке Америки.

Однозначно нужно. 6-8 месяцев - это длительный срок, половина чемпионата. Поэтому сейчас команде нужно укрепляться. Тем более, предстоят матчи Лиги чемпионов. Это же дополнительные игры. А Фарфан - лидер команды, опытный, качественный футболист. На протяжении последних двух лет он это показал. «Локомотив» стал чемпионом с его участием. Он может забить в нужный момент, принести пользу команде, сыграть на результат. 

Нужен игрок, который, готов сразу играть в Лиге чемпионов. Времени на раскачку нет, и не хочется, чтобы «Локомотив» выступил в таком турнире так, как в прошлом году. Поэтому нужен футболист такого плана, как Крыховяк, чтобы его взяли, и он сразу начал играть. На это команде придется потратиться.   

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Все комментарии
Alex-96
Alex-96
   126 / 661
сегодня в 16:37
В таком возрасте с такой травмой уже идет речь о завершении карьеры(((((. Хотя может быть Фарфан опять всех нас удивит, как уже не раз было?
mihaluch
mihaluch
   34 / 661
сегодня в 16:29
Можно и не тратиться сильно , а просто пошукать по пердиву.
ДСА
ДСА
   98 / 661
сегодня в 15:26
Интересно страховка есть на такое?
FILL3286
FILL3286
   56 / 661
сегодня в 15:19
За зенит стыдно,опять позор в ЛЧ,потом снова будут четыре года статистику набивать на дандолке,вардаре,генте и прочими грандами)))
beefs
beefs
   73 / 661
сегодня в 15:15
Локо в сложном положении...
cska plus
cska plus
   3 / 661
сегодня в 15:14
В прошлом сезоне они обошлись без Фарфана.
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