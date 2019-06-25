Сенников: «„Локомотиву“ придется потратиться на замену Фарфану»

Бывший футболист «Локомотива» считает, что «железнодорожникам» необходимо искать замену , который получил травму на Кубке Америки.

Однозначно нужно. 6-8 месяцев - это длительный срок, половина чемпионата. Поэтому сейчас команде нужно укрепляться. Тем более, предстоят матчи Лиги чемпионов. Это же дополнительные игры. А Фарфан - лидер команды, опытный, качественный футболист. На протяжении последних двух лет он это показал. «Локомотив» стал чемпионом с его участием. Он может забить в нужный момент, принести пользу команде, сыграть на результат.

Нужен игрок, который, готов сразу играть в Лиге чемпионов. Времени на раскачку нет, и не хочется, чтобы «Локомотив» выступил в таком турнире так, как в прошлом году. Поэтому нужен футболист такого плана, как Крыховяк, чтобы его взяли, и он сразу начал играть. На это команде придется потратиться.