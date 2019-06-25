Карпин раскритиковал составителей календаря РПЛ

Главный тренер «Ростова» выразил недовольство тем, что домашние матчи команды будут начинаться в позднее время.

Для болельщиков время 21:30 это, мягко говоря, неудобно. То, что лига и основной вещатель думают о посещаемости, говорить не приходится. Люди после игры могут только в 1-2 часа ночи добраться домой. Это, мягко говоря, неудобно. Для футболистов весь день ожидания тоже не совсем хорошо. Что заставляет играть в 21:30 играть в Ростове помимо погоды? Я не думаю, что будет большая разница, начать матч в 21:30 или в 20:00. Прежде всего, надо думать о болельщика.