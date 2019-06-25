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Карпин раскритиковал составителей календаря РПЛ

сегодня, 14:35

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил недовольство тем, что домашние матчи команды будут начинаться в позднее время.

Для болельщиков время 21:30 это, мягко говоря, неудобно. То, что лига и основной вещатель думают о посещаемости, говорить не приходится. Люди после игры могут только в 1-2 часа ночи добраться домой. Это, мягко говоря, неудобно. Для футболистов весь день ожидания тоже не совсем хорошо. Что заставляет играть в 21:30 играть в Ростове помимо погоды? Я не думаю, что будет большая разница, начать матч в 21:30 или в 20:00. Прежде всего, надо думать о болельщика.

Напомним, что на днях «Ростов» начал сбор в Австрии.

 

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   144 / 659
сегодня в 14:55
Кто любит Футбол , тот придёт и ночью " болеть " за свою Любимую команду...
ФОКС БАНДЮГА
ФОКС БАНДЮГА
   567 / 659
сегодня в 14:53
смешной карпуша))))))))))
тумба-юмба
тумба-юмба
   92 / 659
сегодня в 14:51
Весь календарь сделан под БОМЖЕЙ и КОБЫЛ.
kotmyshka
kotmyshka
   55 / 659
сегодня в 14:51
Все для людей...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   28 / 659
сегодня в 14:46
Календарь свиной, на что обижается?
Z. Kramer
Z. Kramer ответил cska plus
   572 / 659
сегодня в 14:42
Валера в чём то прав. Это ведь не дома на диване смотреть.
Faustello
Faustello ответил cska plus
   6 / 659
сегодня в 14:42
Снова заговор на этот раз против волерика.
После отказа переноса кубкового матча с Краснодаром я бы мог тут долго шутить над проблемой календаря и восприятия её руководством Ростова, но пожалуй не буду обижать соседей...
борька
борька
   76 / 659
сегодня в 14:42
Прав Карпин, . Составлять календарь игр, в Рпл нет квалифицированных кадров,Рпл управляют казнокрады,
Для них главное набить свои карманы
cska plus
cska plus
   3 / 659
сегодня в 14:36
Снова заговор на этот раз против волерика.
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