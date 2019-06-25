Р. Билялетдинов: «Кубок „Матч Премьер“ принесет пользу нашим командам»

Бывший тренер «Рубина» рассуждает о предстоящем предсезонном турнире Кубок «Матч Премьер», в котором примут участие «Спартак», ЦСКА , «Ростов» и «Краснодар».

Наверное, такой турнир нужен, потому что перерыв между чемпионатами совсем короткий, и игровой тонус набрать товарищескими матчами всегда проблема. Считаю, что польза от такого турнира есть. А вот в какой форме подойдут команды к его началу, мы и посмотрим. Кто-то может готовиться именно к этому турниру, чтобы хорошо сыграть, а кто-то будет рассматривать его как этап подготовки.

Выигрывать всегда полезно и приятно. Сейчас важно состояние футболистов и содержание игры. Не думаю, что состояние ребят будет таким уж плохим, потому что не такой длительный был промежуток, чтобы многое растерять. Отпуск получился не затянутый. Тем более, сейчас все футболисты грамотные и понимают, что растерять легче, чем потом набрать.