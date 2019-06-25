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Р. Билялетдинов: «Кубок „Матч Премьер“ принесет пользу нашим командам»

сегодня, 15:25

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов рассуждает о предстоящем предсезонном турнире Кубок «Матч Премьер», в котором примут участие «Спартак», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». 

Наверное, такой турнир нужен, потому что перерыв между чемпионатами совсем короткий, и игровой тонус набрать товарищескими матчами всегда проблема. Считаю, что польза от такого турнира есть. А вот в какой форме подойдут команды к его началу, мы и посмотрим. Кто-то может готовиться именно к этому турниру, чтобы хорошо сыграть, а кто-то будет рассматривать его как этап подготовки. 

Выигрывать всегда полезно и приятно. Сейчас важно состояние футболистов и содержание игры. Не думаю, что состояние ребят будет таким уж плохим, потому что не такой длительный был промежуток, чтобы многое растерять. Отпуск получился не затянутый. Тем более, сейчас все футболисты грамотные и понимают, что растерять легче, чем потом набрать. 

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Билялетдинов Ринат
Источник: Euro-football.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   8 / 661
сегодня в 16:23
На самом деле надо просто переименовать его в "Кубок Спартака", чтобы было, как с Неуловимым Джо, который неуловим, как известно, потому что он нафиг никому не нужен)))
cska plus
cska plus
   3 / 661
сегодня в 16:08
Дарим хрющам, пусть радуются, сфоткаются с канделаки.
Павел Амурский
Павел Амурский
   64 / 661
сегодня в 16:01
Заранее стыдно за обладателя этого кубка, а кто это будет всем заранее известно.
LOpp
LOpp
   9 / 661
сегодня в 15:51
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик
       8 / 661
    сегодня в 15:42
    "Спартаку" он, положим, принесет пользу - еще одно место в музее рядом с пивом "Спартаковское", "Спартак-Колой", Кубком Симоняна и Кубком Соли будет занято. А для остальных это будет обычный сбор.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Юрий Сенатов 1
       8 / 661
    сегодня в 15:40
    Да, кстати. Почему в Австрии, а не дома ? Деньги за аренду поляны, номеров, перелеты туда и обратно...
    Кстати, Австрия - одна из самых дорогих стран для проживания в Европе))

    Хотя что там гадать, Тина известна тем, что на всем деньги пилит, поэтому чем больше чек, тем ей лучше)
    Тарасобаня.
    Тарасобаня.
       193 / 661
    сегодня в 15:40
    Кроме свиней никому, свиньи получат очередной фейковый кубок, а остальные травмы и разочарования.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответил Юрий Сенатов 1
       137 / 661
    сегодня в 15:32
    Никакой пользы командам этот кубок не принесет. Будут валять дурака на поле, делать вид, что стараются, - и только... Думаю, никто из болельщиков не изъявит желания смотреть этот балаган.
    Да, кстати. Почему в Австрии, а не дома ? Деньги за аренду поляны, номеров, перелеты туда и обратно...
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
       137 / 661
    сегодня в 15:30
    Никакой пользы командам этот кубок не принесет. Будут валять дурака на поле, делать вид, что стараются, - и только... Думаю, никто из болельщиков не изъявит желания смотреть этот балаган.
    Питер Ман
    Питер Ман
       45 / 661
    сегодня в 15:30
    Я понял зачем нужен матч премьер, надо чем-то занять в межсезонье пупсиков и ростов, чтобы они не позорили страну, проигрывая товарняки китайцам и словенцам
    КЭТиК
    КЭТиК
       94 / 661
    сегодня в 15:27
    До начала чемпионата много сил и эмоций уже потратят эти клубы.
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