Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал тот факт, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургской команды.
Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков — легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре «Зенита». Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.
Секрет его футбольного долголетия? Мотивация и любовь к своему делу. У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне.
Это коренные легенды зенита.
ахх хах ахха ахахха ахахах
Это коренные легенды зенита.
ахх хах ахха ахахха ахахах
Эти легенды прославили зенит.
Эти легенды прославили зенит.