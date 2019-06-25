ГлавнаяНовости

Горшков: «Анюков — легенда „Зенита“»

сегодня, 16:25

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал тот факт, что Александр Анюков вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков — легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре «Зенита». Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.

Секрет его футбольного долголетия? Мотивация и любовь к своему делу. У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Медведев: «Анюков принесет много пользы „Зениту“ в качестве тренера»
Сегодня, 15:36 Комментарии6
Р. Билялетдинов: «Кубок „Матч Премьер“ принесет пользу нашим командам»
Сегодня, 15:25 Комментарии12
Сенников: «„Локомотиву“ придется потратиться на замену Фарфану»
Сегодня, 15:12 Комментарии7
Карпин раскритиковал составителей календаря РПЛ
Сегодня, 14:35 Комментарии18
Гендиректор «Арсенала» рассказал, как клуб будет готовиться к новому сезону
Сегодня, 13:09 Комментарии5
Паршивлюк: «„Ростов“, спасибо за всё!»
Сегодня, 12:17 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kastites
kastites
   73 / 664
сегодня в 18:07
Верно говорит
beefs
beefs
   74 / 664
сегодня в 17:32
Согласен полностью...
Братья за Спартак
Братья за Спартак
   602 / 664
сегодня в 17:23
Не упрекнешь ветерана в лености.
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   45 / 664
сегодня в 17:02
Удачи Анюкову, надежда, что он не станет таким, как многочисленные тарасовские неудачники физруки, позорящие футбол.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   28 / 664
сегодня в 16:51
    ermak6848
    ermak6848
       146 / 664
    сегодня в 16:48
    Александр - Заслужил, чтобы быть в когорте легенд фк " ЗЕНИТ "....
    FILL3286
    FILL3286
       64 / 664
    сегодня в 16:42
    Miaf
    Miaf
       161 / 664
    сегодня в 16:39
    Молло, Эрик Хаген,
    Эти легенды прославили зенит.
    cska plus
    cska plus
       3 / 664
    сегодня в 16:31
    Трудно не согласиться.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100