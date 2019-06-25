Бывший футболист «Зенита» прокомментировал тот факт, что вошел в тренерский штаб петербургской команды.

Александр провел много сезонов в команде, почти всегда был основным игроком, Анюков — легенда клуба. Хорошо, что он остался в структуре «Зенита». Думаю, такие люди нужны, желаю ему удачи.

Секрет его футбольного долголетия? Мотивация и любовь к своему делу. У него неуступчивый характер, а также ему присуща надежность, которая присутствовала на тренировках и в играх. Все эти качества позволили играть на высоком уровне.