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Буффон вернется в «Ювентус», подписав однолетний контракт

сегодня, 00:42

Опытнейший голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Об этом сообщают сразу два авторитетных итальянских источника.

Стороны ведут переговоры об однолетнем контракте для вратаря. 41-летний Буффон согласился стать дублером Войцеха Щесны, тогда как Маттиа Перин команду покинет. Через год планируется, что Буффон займет должность в руководстве «Юве» или в тренерском штабе Маурицио Сарри.

Буффон прежде выступал за «Ювентус», куда перебрался из «Пармы» летом 2001 года за рекордные на тот момент для игрока его амплуа 52,8 миллиона евро и с тех пор провел за клуб 656 матчей (301 – «на ноль»). Прошлым летом итальянец покинул «Юве» и ушел в ПСЖ.

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Все комментарии
ziborock
ziborock
   50 / 662
сегодня в 01:15
Буффон думал что выиграет с ПСЖ Лигу Чемпионов и исполнит свою мечту, но мешок - есть мешок! В футболе либо ты играешь, либо зарабатываешь! Нечто аналогчное есть и в России! Удачи Джанлуидже и побед, но не с Миланом!!!
Mangur
Mangur
   367 / 662
сегодня в 01:00
Выход на пенсию
Sergey Z
Sergey Z
   346 / 662
сегодня в 00:58
Правильное решение!
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