Буффон вернется в «Ювентус», подписав однолетний контракт

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Опытнейший голкипер близок к возвращению в «Ювентус». Об этом сообщают сразу два авторитетных итальянских источника.

Стороны ведут переговоры об однолетнем контракте для вратаря. 41-летний Буффон согласился стать дублером Войцеха Щесны, тогда как Маттиа Перин команду покинет. Через год планируется, что Буффон займет должность в руководстве «Юве» или в тренерском штабе Маурицио Сарри.