Буффон вернется в «Ювентус», подписав однолетний контракт

Опытнейший голкипер Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус». Об этом сообщают сразу два авторитетных итальянских источника.
Стороны ведут переговоры об однолетнем контракте для вратаря. 41-летний Буффон согласился стать дублером Войцеха Щесны, тогда как Маттиа Перин команду покинет. Через год планируется, что Буффон займет должность в руководстве «Юве» или в тренерском штабе Маурицио Сарри.
Буффон прежде выступал за «Ювентус», куда перебрался из «Пармы» летом 2001 года за рекордные на тот момент для игрока его амплуа 52,8 миллиона евро и с тех пор провел за клуб 656 матчей (301 – «на ноль»). Прошлым летом итальянец покинул «Юве» и ушел в ПСЖ.