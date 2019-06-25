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Навас поставил ультиматум «Реалу»

вчера, 22:47

Вратарь «Реала» Кейлор Навас поставил несколько условий по поводу своего ухода из клуба.

Контракт костариканца рассчитан еще на 2 года, однако в «Реале» больше не рассчитывают на игрока.

Навас хочет уйти из команды на правах свободного агента и требует у «Реала» выплаты всей зарплаты, которая ему причитается за оставшиеся 2 года, а это 10 млн евро. «Сливочные» же не собираются отпускать игрока бесплатно - клуб хочет выручить за голкипера 20 млн евро.

Кроме того, Навас намерен получить от нового клуба подъемные в размере семи годовых окладов от будущей зарплаты.

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Все комментарии
Медив
Медив ответил NGY
   104 / 663
сегодня в 00:08
Полностью заслужил требовать для себя таких денег. Фанаты Реала всегда будут благодарны Навасу, за его игру в команде. Когда сотни подчищал ляпы "великой" защиты Реала.
Ну просто отпустить свободным агентом уже должно быть показателем признания заслуг... Но выплатить еще и зарплату... Как то перебор
NGY
NGY ответил Медив
   16 / 663
вчера в 23:46
А первое условие не дичь?
Полностью заслужил требовать для себя таких денег.

Фанаты Реала всегда будут благодарны Навасу, за его игру в команде.

Когда сотни подчищал ляпы "великой" защиты Реала.
Медив
Медив ответил NGY
   104 / 663
вчера в 23:25
Навас такую дичь про последнее условие никогда не скажет...
А первое условие не дичь?
Медив
Медив
   104 / 663
вчера в 23:25
Два года игры в гольф значитсо
NGY
NGY
   16 / 663
вчера в 23:19
Навас такую дичь про последнее условие никогда не скажет...
cevin cigan
cevin cigan
   20 / 663
вчера в 23:13
Всё пытаюсь увязать возраст Наваса и семилетние оклады........
Leha-ha50
Leha-ha50
   10 / 663
вчера в 23:00
Жирновато буит!!!
Artuom
Artuom
   58 / 663
вчера в 22:51
Последнее предложение наводит на мысль что это утка... ну слишком уж дико...
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