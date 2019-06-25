Навас поставил ультиматум «Реалу»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас поставил несколько условий по поводу своего ухода из клуба.
Контракт костариканца рассчитан еще на 2 года, однако в «Реале» больше не рассчитывают на игрока.
Навас хочет уйти из команды на правах свободного агента и требует у «Реала» выплаты всей зарплаты, которая ему причитается за оставшиеся 2 года, а это 10 млн евро. «Сливочные» же не собираются отпускать игрока бесплатно - клуб хочет выручить за голкипера 20 млн евро.
Кроме того, Навас намерен получить от нового клуба подъемные в размере семи годовых окладов от будущей зарплаты.
Фанаты Реала всегда будут благодарны Навасу, за его игру в команде.
Когда сотни подчищал ляпы "великой" защиты Реала.
Фанаты Реала всегда будут благодарны Навасу, за его игру в команде.
Когда сотни подчищал ляпы "великой" защиты Реала.