Навас поставил ультиматум «Реалу»

вчера, 22:47

Вратарь «Реала» поставил несколько условий по поводу своего ухода из клуба.

Контракт костариканца рассчитан еще на 2 года, однако в «Реале» больше не рассчитывают на игрока.

Навас хочет уйти из команды на правах свободного агента и требует у «Реала» выплаты всей зарплаты, которая ему причитается за оставшиеся 2 года, а это 10 млн евро. «Сливочные» же не собираются отпускать игрока бесплатно - клуб хочет выручить за голкипера 20 млн евро.

Кроме того, Навас намерен получить от нового клуба подъемные в размере семи годовых окладов от будущей зарплаты.