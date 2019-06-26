МЮ не захотел продавать игрока в «Барселону»

сегодня, 11:24

Руководство «Барселоны» заинтересовано в трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» .

Сообщается, что каталонцы уже несколько раз контактировали с англичанами. «Красные дьяволы» же заявили, что не собираются продавать своего футболиста.

Чемпионы Испании переключили свое внимание на игрока после неудачной попытки заполучить защитника «Аякса» Матийса де Лигта, который близок к переходу в «Ювентус».