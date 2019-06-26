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МЮ не захотел продавать игрока в «Барселону»

сегодня, 11:24

Руководство «Барселоны» заинтересовано в трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Виктора Линделефа

Сообщается, что каталонцы уже несколько раз контактировали с англичанами. «Красные дьяволы» же заявили, что не собираются продавать своего футболиста.

Чемпионы Испании переключили свое внимание на игрока после неудачной попытки заполучить защитника «Аякса» Матийса де Лигта, который близок к переходу в «Ювентус».

В минувшем сезоне 24-летний швед провел 30 матчей в АПЛ, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу. Он перебрался в Англию летом 2017 года.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 658
сегодня в 12:10
В барсу вообще никого не нужно продавать, пусть гном пашет.
galem72
galem72
   183 / 658
сегодня в 11:28
Юнайтед ЦЗ нужны как воздух! О какой продаже единственного нормального игрока защиты может идти речь?
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