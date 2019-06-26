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Ван Бронкхорст готов возглавить «Ньюкасл»

сегодня, 03:41

Экс-наставник «Фейеноорда» Джованни ван Бронкхорст заинтересован в том, чтобы стать новым главным тренером «Ньюкасла» после недавней отставки Рафаэля Бенитеса. Об этом рассказал агент 44-летнего специалиста Гуидо Алберс.

Полагаю, что слухи возникли слишком рано, никто из «Ньюкасла» ещё не разговаривал с Джованни. Но я считаю, что любой тренер в мире будет заинтересован в работе в Премьер-Лиге.

Конечно, он был бы заинтересован в том, чтобы поработать в «Ньюкасле». Это потрясающий клуб с великолепной фан-базой, но решение за «Ньюкаслом».

В «Фейеноорде» Джованни конкурировал с ограниченным бюджетом, но всё равно выиграл чемпионат страны, обойдя «Аякс» и ПСВ, обладающих большими ресурсами. У него были прекрасные отношения с болельщиками, игроками, СМИ и городом, и он готов к следующему вызову.

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