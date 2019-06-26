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Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

сегодня, 15:05

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан РФС лучшим игроком сезона-2018/19, как это и ожидалось.

В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах РПЛ, забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом чемпионата страны. 

В сезоне-2017/18 лучшим футболистом был признан нападающий Федор Смолов, выступавший на тот момент за «Краснодар».

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21 июня ВидеоКомментарии6
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Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead
   134 / 651
сегодня в 16:52
Чалов забил в два раза больше и отдал всего на две голевых меньше. Мало того, что игнорируют в сборной, так еще и лишают заслуженной награды. Очередное доказательство пагубного влияния зенита на отечественный футбол.
Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил FILL3286
   221 / 651
сегодня в 16:44
В конюшне после каждого забитого мяча становился жеребец Чалов! (Сами конечно же кони голосовали в соц сетях со своими клонами). Так же и про длинного,только там есть ГАЗПРОМ!!!
    Стыдно за Спартак
    Стыдно за Спартак ответил FILL3286
       221 / 651
    сегодня в 16:42
    За 8 мячей анжи с кс и лучший!! аххахаахах Как же смешно за конебомжей!! Золотой мяч дзюбе срочно и премию в 10 МЛН ЕВРО! АХАХХАХА
    Ничего личного, но ты написал более 10 000 комментариев, и я не помню НИ ЕДИНОГО, от которого не тошнило бы! Какой же смысл тогда твоего существования на соккере? Плодить ад, грязь и ничего человеческого?
    Бамбихрюк
    Бамбихрюк
    сегодня в 16:39
    Это пропаганда клуба зенит, они всеми силами пытаются быть самыми популярными, но обычный народ все понимает. Дзюбу признали лучшим это просто ппц) Это уже не номинация с футбольного турнира, а приз за популярность и раскрученность в медиа. Не футбольный турнир, а ток шоу.
    OLESOCC
    OLESOCC
       192 / 651
    сегодня в 16:21
    Куда катимся? Дзюба лучший в России ху.болист. Что ж тогда говорить о худших ...
    Крутой камерунец
    Крутой камерунец
       37 / 651
    сегодня в 16:16
    дюковщина заработала)) тут же заработала программа каких то наград. придумали награду за лучшую посещаемость (хотя раньше её не было),деревяхе дали приз как игроку сезона хотя он и третьего места не достоин.ну и собственно "чемпион", самый скучный и предвиденный.на фоне слабости других команд(у кого перестройка,у кго смена поколений) голубой лев с его 150 млн трехэтажным составом))))
    Doping87
    Doping87 ответил FILL3286
       392 / 651
    сегодня в 16:04
    Сразу видно что ты не смотришь европейский футбол. В Серии А лучший бомбардир наколотил 26 мячей.
    drug01
    drug01
       77 / 651
    сегодня в 16:01
    Поздравляем!
    FILL3286
    FILL3286
       40 / 651
    сегодня в 16:01
      SSC Napoli
      SSC Napoli
         455 / 651
      сегодня в 16:00
      "Легенда"
      Zenit_84
      Zenit_84
         65 / 651
      сегодня в 15:56
      Поздравления Артему!
      Zenit_84
      Zenit_84
         65 / 651
      сегодня в 15:56
      plhfdktybz
      RussianMango
      RussianMango
         339 / 651
      сегодня в 15:55
      Если такое полено, лучший игрок страны, то можно и не говорить об уровне нашего футбола.
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 651
      сегодня в 15:55
      Дзюбинатор человеком стал, как его переобучили от свиньих стеночек и забеганий. Гыгыгы
      GreeM
      GreeM
         35 / 651
      сегодня в 15:53
      Заслужил безоговорочно.😊
      AmIIIeR89
      AmIIIeR89
         161 / 651
      сегодня в 15:44
      Да ну бред же...
      makkie
      makkie
         21 / 651
      сегодня в 15:41
      З - занавес!
      Лучшим признают игрока за пару весенних месяцев... аналогично по Барриосу, Оздоеву и Ракицкому.
      Цирк шапито отдыхает!
      FILL3286
      FILL3286 ответил Ravshan878
         40 / 651
      сегодня в 15:35
      Ёшкина кот. Опять ДЗЮБа. Бетона завод ДЗЮБа. ДОЦ ДЗЮБа. УМ ДЗЮБа. АТК ДЗЮБа. КПП ДЗЮБа. ПРР ДЗЮБа. Поздравляем блудного сына Мюллера.
      Как захочет газпром,так и будет!
      Если бы надо было,то он бы и с тремя мячиками бы стал
      А то что не забивал пол чемпионата,это лазырных не волнует!!
      Ravshan878
      Ravshan878
         23 / 651
      сегодня в 15:28
      Ёшкина кот. Опять ДЗЮБа.
      Бетона завод ДЗЮБа.
      ДОЦ ДЗЮБа. УМ ДЗЮБа. АТК ДЗЮБа. КПП ДЗЮБа. ПРР ДЗЮБа.
      Поздравляем блудного сына
      Мюллера.
      spartach n1
      spartach n1
         9 / 651
      сегодня в 15:27
      Рекордная серия 16 сухарей,такой даже у сухаряна в этом сезоне не было,газпром не жалеет денег на свою забаву !
      LOpp
      LOpp ответил Спагетти
         7 / 651
      сегодня в 15:20
      Напоминает пропаганду первого канала;)))
      не зря же Дзюбу позвали задать вопрос самому царю. Дзюба не стал задавать неудобный вопрос царю. Царь с барского плеча признал Дзюбу лучшим футбоглистом в России.
      parallels
      parallels
         13 / 651
      сегодня в 15:20
      если в тарасовке горит (а в тарасовке реально горит, судя по комментам) - значит, новость хорошая 😅
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
      А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
         210 / 651
      сегодня в 15:18
      Заслужил красава своим сторанием и харизмой.
      6pbIH
      6pbIH
         579 / 651
      сегодня в 15:14
      Без комментариев!
      ДСА
      ДСА
         92 / 651
      сегодня в 15:13
      Лучше просто нету.
      Спагетти
      Спагетти
         251 / 651
      сегодня в 15:11
      Напоминает пропаганду первого канала;)))
      FILL3286
      FILL3286
         40 / 651
      сегодня в 15:11
      В Европе людям за 25 мячей и столько же ассиста ни признают,но это зенит детка,да и пусть,нормальным людям до лампочки на проект и длинного шланга)))
      1-18 0-7 3-10
      1-18 0-7 3-10
         103 / 651
      сегодня в 15:11
      Если Дзюба лучший футболист, то действительно российский футбол в глубокой зaдницe.
      FILL3286
      FILL3286
         40 / 651
      сегодня в 15:10
      За 8 мячей анжи с кс и лучший!! аххахаахах
      Как же смешно за конебомжей!!
      Золотой мяч дзюбе срочно и премию в 10 МЛН ЕВРО!
      АХАХХАХА
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