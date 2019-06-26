Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба признан РФС лучшим игроком сезона-2018/19, как это и ожидалось.
В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах РПЛ, забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом чемпионата страны.
В сезоне-2017/18 лучшим футболистом был признан нападающий Федор Смолов, выступавший на тот момент за «Краснодар».
Сам вставишь качественное прилагательное, в соответствие с качеством своих комментариев, ок?
Сам вставишь качественное прилагательное, в соответствие с качеством своих комментариев, ок?
Так же и про длинного,только там есть ГАЗПРОМ!!!
Так же и про длинного,только там есть ГАЗПРОМ!!!
Лучшим признают игрока за пару весенних месяцев... аналогично по Барриосу, Оздоеву и Ракицкому.
Цирк шапито отдыхает!
Лучшим признают игрока за пару весенних месяцев... аналогично по Барриосу, Оздоеву и Ракицкому.
Цирк шапито отдыхает!
Если бы надо было,то он бы и с тремя мячиками бы стал
А то что не забивал пол чемпионата,это лазырных не волнует!!
Если бы надо было,то он бы и с тремя мячиками бы стал
А то что не забивал пол чемпионата,это лазырных не волнует!!
Бетона завод ДЗЮБа.
ДОЦ ДЗЮБа. УМ ДЗЮБа. АТК ДЗЮБа. КПП ДЗЮБа. ПРР ДЗЮБа.
Поздравляем блудного сына
Мюллера.
Бетона завод ДЗЮБа.
ДОЦ ДЗЮБа. УМ ДЗЮБа. АТК ДЗЮБа. КПП ДЗЮБа. ПРР ДЗЮБа.
Поздравляем блудного сына
Мюллера.
Как же смешно за конебомжей!!
Золотой мяч дзюбе срочно и премию в 10 МЛН ЕВРО!
АХАХХАХА
Как же смешно за конебомжей!!
Золотой мяч дзюбе срочно и премию в 10 МЛН ЕВРО!
АХАХХАХА