Дзюба признан лучшим футболистом сезона в России

сегодня, 15:05

Нападающий «Зенита» признан РФС лучшим игроком сезона-2018/19, как это и ожидалось.

В прошлом сезоне Дзюба принял участие в 27 матчах РПЛ , забив восемь мячей и сделав 10 голевых передач, что позволило ему стать лучшим ассистентом чемпионата страны.

В сезоне-2017/18 лучшим футболистом был признан нападающий Федор Смолов, выступавший на тот момент за «Краснодар».