8 игроков «Зенита» вошли в список 33 лучших в сезоне по версии РФС

Представлен список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам минувшего сезона по версии РФС.
вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив») и Андрей Лунёв («Зенит»);
правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив») и Сергей Петров («Краснодар»);
правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат») и Максим Беляев («Арсенал»);
левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит») и Урош Спайич («Краснодар»);
левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин») и Кристиан Рамирес («Краснодар»);
опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА) и Магомед Оздоев («Зенит»);
правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Алексей Ионов («Ростов»);
центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак») и Вильмар Барриос («Зенит»);
левые полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив») и Резиуан Мирзов («Арсенал»);
правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит») и Лука Джорджевич («Арсенал»);
левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Зе Луиш («Спартак»).
Сообщалось, что лучшим игроком назовут Артема Дзюбу.
Аж грустно очень, скобки надо в другую сторону.(((
Вот когда играли свои парни, Кержаков, Быстров, Аршавин- это был настоящий Зенит, за который не стыдно было в Европе!!!
Аж грустно очень, скобки надо в другую сторону.(((
Вот когда играли свои парни, Кержаков, Быстров, Аршавин- это был настоящий Зенит, за который не стыдно было в Европе!!!
Великий клуб во всей вселенной!!!)))
Великий клуб во всей вселенной!!!)))
+Ионов и Петров воспитанники Питера
Вот великая Команда, великая школа, великий клуб, великое будущее!
+Ионов и Петров воспитанники Питера
Вот великая Команда, великая школа, великий клуб, великое будущее!