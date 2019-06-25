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8 игроков «Зенита» вошли в список 33 лучших в сезоне по версии РФС

вчера, 22:38

Представлен список 33 лучших футболистов РПЛ по итогам минувшего сезона по версии РФС.

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Гильерме («Локомотив») и Андрей Лунёв («Зенит»);

правые защитники: Марио Фернандес (ЦСКА), Владислав Игнатьев («Локомотив») и Сергей Петров («Краснодар»);

правые центральные защитники: Бранислав Иванович («Зенит»), Андрей Семенов («Ахмат») и Максим Беляев («Арсенал»);

левые центральные защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Ярослав Ракицкий («Зенит») и Урош Спайич («Краснодар»);

левые защитники: Юрий Жирков («Зенит»), Федор Кудряшов («Рубин») и Кристиан Рамирес («Краснодар»);

опорные полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Никола Влашич (ЦСКА) и Магомед Оздоев («Зенит»);

правые полузащитники: Вандерсон («Краснодар»), Алексей Миранчук («Локомотив») и Алексей Ионов («Ростов»);

центральные полузащитники: Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак») и Вильмар Барриос («Зенит»);

левые полузащитники: Виктор Классон («Краснодар»), Антон Миранчук («Локомотив») и Резиуан Мирзов («Арсенал»);

правые нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Сердар Азмун («Зенит») и Лука Джорджевич («Арсенал»);

левые нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Джефферсон Фарфан («Локомотив») и Зе Луиш («Спартак»).

Сообщалось, что лучшим игроком назовут Артема Дзюбу.

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Все комментарии
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   643 / 663
вчера в 23:50
Оздоев дай боже треть сезона отыграл более-менее, а тут в списке! Мда...
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 663
вчера в 23:40
естественно
beefs
beefs
   69 / 663
вчера в 23:34
А свои воспитанники где?
trimetil
trimetil
   341 / 663
вчера в 23:14
Что вам все не нравится? ДзеЛуиша и Зобнина в музей добавите.
Vladimir808
Vladimir808 ответил Питер Ман
   202 / 663
вчера в 23:12
Прошу заметить, ни одного воспитанника Зенита.)))
Аж грустно очень, скобки надо в другую сторону.(((
Вот когда играли свои парни, Кержаков, Быстров, Аршавин- это был настоящий Зенит, за который не стыдно было в Европе!!!
Vladimir808
Vladimir808 ответил Питер Ман
   202 / 663
вчера в 23:07
Нужно добавить;
Великий клуб во всей вселенной!!!)))
Питер Ман
Питер Ман
   47 / 663
вчера в 23:00
+Джорджевич тоже наш, это 9,
+Ионов и Петров воспитанники Питера
Вот великая Команда, великая школа, великий клуб, великое будущее!
spartach091
spartach091
   84 / 663
вчера в 22:59
Гену орлова включилить надо было
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   25 / 663
вчера в 22:54
Мало Зенита, много свиней.
JackNorz
JackNorz
   85 / 663
вчера в 22:44
Здесь даже питерский зулусс есть
морозз
морозз
   73 / 663
вчера в 22:42
Очень много бомжей, Гену Орлова теперь понесёт как паровоз!
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