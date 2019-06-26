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Понсе: «Россия ассоциировалась у меня с холодами»

сегодня, 16:44

Нападающий Эсекель Понсе, перешедший из «Ромы» в «Спартак», в интервью рассказал о своих представлениях о России.

Я считаю себя работягой, всегда хочу помочь команде и с позиции нападающего постараюсь забить за «Спартак» как можно больше голов. Также отмечу, что я уважаю партнеров по команде, у меня есть спортивная агрессивность и желание всегда побеждать.

С чем у меня ассоциировалась Россия до того, как я стал игроком «Спартака»? Прежде всего это холод. Мне также говорили, что здесь очень серьезные люди, которые относятся серьезно в том числе к работе. Плюс российские команды на слуху, здесь хорошие и известные клубы.

В «Спартаке» мне прежде всего бросилось в глаза, что у нас очень молодая команда. Все ребята голодные, все хотят тренироваться и играть, все жаждут побед. Очень приятно удивила простота в отношениях, это для меня огромный плюс.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 652
сегодня в 18:25
Этот хрюща пока ещё дикий, надо его одомашнить.
Miaf
Miaf
   176 / 652
сегодня в 18:06
вот уберут го..но тренера и будет у нас в спартаке все снова отлично.
Sully
Sully
   90 / 652
сегодня в 17:49
самое главное что совсем скоро спартак у тебя будет ассоциироваться с позором))
КЭТиК
КЭТиК
   94 / 652
сегодня в 17:26
Странно, что водку, икру и гуляющих медведей не вспомнил.
STVA 1
STVA 1
   26 / 652
сегодня в 17:06
Дык подожди! В ноябре слетаешь в Сибирь и всё поймёшь)))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   60 / 652
сегодня в 17:04
Парень со временем поймешь куда ты попал)))))))
stavr74
stavr74
сегодня в 16:57
Как говориться время покажет какой ты.
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