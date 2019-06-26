Понсе: «От сравнений с Месси никуда не убежать»

Нападающий Эсекель Понсе, перешедший из «Ромы» в «Спартак», рассказал, как относится к сравнениям с Лионелем Месси. Оба аргентинца родились в городе Росарио и играли в «Ньюэллс Олд Бойз».
От сравнений с Месси никуда не убежать. Это понятно — он прославил и наш город, и команду. Сравнения неизбежны. Наоборот, мы все очень гордимся тем, что у нас есть такой земляк, которому удалось достичь таких высот.
...а то надежд было много , а игры от него так и не дождались...
...а то надежд было много , а игры от него так и не дождались...