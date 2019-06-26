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Понсе: «От сравнений с Месси никуда не убежать»

сегодня, 17:56

Нападающий Эсекель Понсе, перешедший из «Ромы» в «Спартак», рассказал, как относится к сравнениям с Лионелем Месси. Оба аргентинца родились в городе Росарио и играли в «Ньюэллс Олд Бойз».

От сравнений с Месси никуда не убежать. Это понятно — он прославил и наш город, и команду. Сравнения неизбежны. Наоборот, мы все очень гордимся тем, что у нас есть такой земляк, которому удалось достичь таких высот.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 652
сегодня в 18:23
Через полгода рейнгольд: кто и для чего купил этого понсе.
Тiпа Тралi-Валi
Тiпа Тралi-Валi
сегодня в 18:19
От силы будут сравнивать с Глушаковым
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   281 / 652
сегодня в 18:16
...3 МЕССЯ ...ты не повтори судьбу Кавенаги...
...а то надежд было много , а игры от него так и не дождались...
Footbolista
Footbolista
   15 / 652
сегодня в 18:16
    Miaf
    Miaf
       176 / 652
    сегодня в 18:13
    Тут главное, чтобы не повторил позорный подвиг зенитосов передаса и дриуси, которые клянчили автографы у Месси.
    FILL3286
    FILL3286
       28 / 652
    сегодня в 18:10
    Забалотны- я постораюсь конечно в этом году забить хотя бы пару мячиков,если конечно лазурные меня не вышвырнут))))
    ДАША Д
    ДАША Д
       139 / 652
    сегодня в 18:10
    Месси - это футбольный бог.
    FILL3286
    FILL3286
       28 / 652
    сегодня в 18:09
    Семак --- у нас есть молло и заболотный))))
    Faustello
    Faustello
       6 / 652
    сегодня в 18:07
    Хренасе себе скромного пупсика подписали Спартачи )))
    FILL3286
    FILL3286
       28 / 652
    сегодня в 18:06
    У нас теперь есть второй месси,а у зенита паредас и забалотный(((АХАХАХ
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