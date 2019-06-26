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Кононов: «Сегодня увидим Понсе на поле»

сегодня, 16:32
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что форвард Эсекель Понсе сегодня дебютирует за команду в матче против «Ростова».

Понсе? Через пару часов мы его увидим, определенное игровое время он получит. Про него уже все написали, осталось его увидеть на поле. Игрок хорошего уровня, надеемся, будет нам полезен. 

Что касается Баду, то пока его функциональное состояние не совсем хорошее, подготовится и тоже получит время.

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение  Кононов Олег  Понсе Эсекель  Баду Кенту
Источник: Sport24.ruРедакция: Евгений Петров
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Все комментарии
cska plus
cska plus
   2 / 652
сегодня в 18:27
Мне тоже хочется посмотреть и сегодня же оценим.
Sergey Z
Sergey Z
   318 / 652
сегодня в 17:48
Ростову удачи!
Hypnoz
Hypnoz
   221 / 652
сегодня в 17:24
Чё, бомжи то ? Они в ЛЧ собрались с Дзюбой и Заболотным ))) ? Это фейспалм ))).
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 652
сегодня в 17:21
Очередная Педра. Гыгыгы
Павел Амурский
Павел Амурский
   67 / 652
сегодня в 17:15
Ничего интересного не увидим, а вскоре будет свиной плач, не того взяли.
нечитайло
нечитайло
   566 / 652
сегодня в 16:52
Ждем
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   14 / 652
сегодня в 16:52
Все в предвкушении события...
Попкорн готов...все садятся по-удобней...

Понсе тоже наверно готовится....и повторяет то что просил агент....
"Я футболист,я футболист.Мяч руками брать нельзя,наши в красном,соперник в жёлтом.Мячик надо запинать в ворота ,где стоит чужой дядька в перчатках.Я футболист.я футболист"
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