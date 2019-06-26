Кононов: «Сегодня увидим Понсе на поле»

Главный тренер «Спартака» заявил, что форвард сегодня дебютирует за команду в матче против «Ростова».

Понсе? Через пару часов мы его увидим, определенное игровое время он получит. Про него уже все написали, осталось его увидеть на поле. Игрок хорошего уровня, надеемся, будет нам полезен.

Что касается Баду, то пока его функциональное состояние не совсем хорошее, подготовится и тоже получит время.