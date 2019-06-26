Кононов: «Сегодня увидим Понсе на поле»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов заявил, что форвард Эсекель Понсе сегодня дебютирует за команду в матче против «Ростова».
Понсе? Через пару часов мы его увидим, определенное игровое время он получит. Про него уже все написали, осталось его увидеть на поле. Игрок хорошего уровня, надеемся, будет нам полезен.
Что касается Баду, то пока его функциональное состояние не совсем хорошее, подготовится и тоже получит время.
Попкорн готов...все садятся по-удобней...
Понсе тоже наверно готовится....и повторяет то что просил агент....
"Я футболист,я футболист.Мяч руками брать нельзя,наши в красном,соперник в жёлтом.Мячик надо запинать в ворота ,где стоит чужой дядька в перчатках.Я футболист.я футболист"
Попкорн готов...все садятся по-удобней...
Понсе тоже наверно готовится....и повторяет то что просил агент....
"Я футболист,я футболист.Мяч руками брать нельзя,наши в красном,соперник в жёлтом.Мячик надо запинать в ворота ,где стоит чужой дядька в перчатках.Я футболист.я футболист"