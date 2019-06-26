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Божович: «Хорошие легионеры пойдут на пользу качеству РПЛ»

сегодня, 17:45

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался о решение РФС изменить формат лимита легионеров.

Решение принимали люди, которые больше меня понимают специфику русского футбола. Думаю, они поступили правильно. Но всё равно всё зависит от денег: если будут приезжать хорошие иностранцы, это пойдет на пользу и качеству лиги, и качеству отдельных русских игроков, у которых рядом будут сильные партнеры.

Мое мнение: лимит вообще надо отменить. Возможно, сегодняшнее решение — это некий переход к полной отмене ограничений. Что лучше, «8+17» или «10+15», сказать не берусь. Всё покажет практика.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 17:50
Даже Божович об этом знает.
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