Божович: «Хорошие легионеры пойдут на пользу качеству РПЛ»

Главный тренер «Крыльев Советов» высказался о решение РФС изменить формат лимита легионеров.

Решение принимали люди, которые больше меня понимают специфику русского футбола. Думаю, они поступили правильно. Но всё равно всё зависит от денег: если будут приезжать хорошие иностранцы, это пойдет на пользу и качеству лиги, и качеству отдельных русских игроков, у которых рядом будут сильные партнеры.

Мое мнение: лимит вообще надо отменить. Возможно, сегодняшнее решение — это некий переход к полной отмене ограничений. Что лучше, «8+17» или «10+15», сказать не берусь. Всё покажет практика.