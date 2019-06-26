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Кубок Матч Премьер мог пройти в Сочи

сегодня, 16:52

Креативный продюсер канала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев сообщил, что организаторы Кубка Матч Премьер рассматривали в качестве места проведения турнира Калининград и Сочи.

Самый важный аспект в плане выбора страны для проведения турнира - это логистика и инфраструктура, которая должна быть удобной. Не так много мест в мире, где можно провести на четыре клуба турнир в сжатые сроки.

Мы рассматривали разные варианты, обсуждали Испанию, Калининград, Сочи, но везде инфраструктура и логистика решают. Тем более это совпадает со сборами клубов, которые они проводят.

Турнир пройдет в австрийском Пёллау с участием «Спартака», ЦСКА, «Краснодара» и «Ростова» с 26 июня по 4 июля. 

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Кубок Матч Премьер 2019 Лето  Россия: мнение
Источник: ТАССРедакция: Александр Акулич
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Все комментарии
EAGuar As
EAGuar As
   131 / 652
сегодня в 18:01
Удачи Спартаку .
Aris
Aris
сегодня в 17:55
Деревенька Пёллау более подходит для спорта, нежели Сочи. Да и дорого тут, у себя то дома!
kotmyshka
kotmyshka
   49 / 652
сегодня в 17:11
В Австрии логистика подошла...
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
сегодня в 17:04
В Сочи пиво не такое.
drug01
drug01
   76 / 652
сегодня в 17:02
Надо играть везде!
ДАША Д
ДАША Д
   139 / 652
сегодня в 16:55
В Сочи оказалось дорого
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