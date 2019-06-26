Кубок Матч Премьер мог пройти в Сочи

Креативный продюсер канала «Матч ТВ» Гавриил Гордеев сообщил, что организаторы Кубка Матч Премьер рассматривали в качестве места проведения турнира Калининград и Сочи.

Самый важный аспект в плане выбора страны для проведения турнира - это логистика и инфраструктура, которая должна быть удобной. Не так много мест в мире, где можно провести на четыре клуба турнир в сжатые сроки.

Мы рассматривали разные варианты, обсуждали Испанию, Калининград, Сочи, но везде инфраструктура и логистика решают. Тем более это совпадает со сборами клубов, которые они проводят.