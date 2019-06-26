Романьоли будет выступать в ФНЛ

Рулевой «Спартака» подтвердил информацию о том, что состав «красно-белых» пополнит 20-летний вратарь «Ромы» .

Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше будем смотреть на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная.