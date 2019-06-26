Романьоли будет выступать в ФНЛ

Рулевой «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что состав «красно-белых» пополнит 20-летний вратарь «Ромы» Андреа Романьоли.
Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше будем смотреть на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная.
Ранее футболист уже успел сфотографироваться на домашнем стадионе клуба.
По ходу Цорн уже начал разводить Федуна на деньги, иначе этот бред трудно оправдать.
По ходу Цорн уже начал разводить Федуна на деньги, иначе этот бред трудно оправдать.
Прямиком в пердив.😄🤣😄
Прямиком в пердив.😄🤣😄
Гыгыгыыы
Гыгыгыыы