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Романьоли будет выступать в ФНЛ

сегодня, 16:28

Рулевой «Спартака» Олег Кононов подтвердил информацию о том, что состав «красно-белых» пополнит 20-летний вратарь «Ромы» Андреа Романьоли.

Романьоли прилетает в расположение «Спартака-2», будет с ними работать, а дальше будем смотреть на его состояние и на то, как он будет проявлять себя на своей позиции. Позиция востребованная.

Ранее футболист уже успел сфотографироваться на домашнем стадионе клуба. 

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Все комментарии
Never Mind
Never Mind
   326 / 652
сегодня в 17:42
ооооооочень странное приобретение
Sargent
Sargent
   624 / 652
сегодня в 17:07
Будет в ФНЛ пробивать дорогу спартаку.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   13 / 652
сегодня в 16:52
Лол, он играл в аренде в Серии С, а его отправили в ФНЛ на картофельные поля и с кучей догов, ска я худею, это он там должен расти, почему бы его было в Серии С не оставить тогда?))

По ходу Цорн уже начал разводить Федуна на деньги, иначе этот бред трудно оправдать.
Великолепный
Великолепный
   34 / 652
сегодня в 16:42
Аха- ха- ха! А кто бы сомневался.
Прямиком в пердив.😄🤣😄
Питер Ман
Питер Ман
   46 / 652
сегодня в 16:42
Опять одурачили Федуна когда покупали А. Романьоли, Федун выделял миллионы евро на защитника Милана..
Гыгыгыыы
stavr74
stavr74
сегодня в 16:35
ИДИОТИЗМ!!!!!!!!!!! А свои воспитанники пусть лавку полируют
Чингачгук
Чингачгук
   79 / 652
сегодня в 16:30
Неужели у нас для ФНЛ своих вратарей мало?
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   85 / 652
сегодня в 16:30
Основной тарасовке пора туда же.
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