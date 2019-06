«Ливерпуль» заключил профессиональный контракт с воспитанником

«Ливерпуль» объявил о подписании первого профессионального контракта с 18-летним воспитанником .

Полузащитник прибыл в ряды мерсисайдцев в шестилетнем возрасте. Шариф в прошлом сезоне помог клубу впервые за 12 лет выиграть юношеский Кубок Англии, забив гол с пенальти в финале.

Abdi Sharif has signed his first professional contract 🙌



The 18-year-old midfielder has been training with the Reds since the age of six and formally joined the club three years later 🔴🔴🔴https://t.co/ajvRwGXvEw

