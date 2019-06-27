Камболов: «Задачи у Галицкого большие, будем соответствовать»

Новичок «Краснодара» подвел итоги товарищеского матча с ЦСКА (1:0).

Хорошо, что мы выиграли. Юра Газинский сломался, другие игроки ушли, центр поля, считай, новый. Сейчас самое главное за этот короткий период наработать связи. Впереди важные игры, отборочный этап ЛЧ , а времени в принципе нет. Надо с каждой игрой сближаться с партнёрами и выполнять те требования, о которых говорит тренер.

Что он требует от меня? Больше играть попроще, выполнять свои оборонительные функции, а также чуть побольше играть вперёд. Отличаются ли требования Мусаева от требований Бердыева? Отличия есть, но у каждого тренера свои требования, я сейчас привыкаю к новым, но основные мои функции примерно такие же — больше оборонительные.

Что касается борьбы за золото, то надо не мечтать, а играть хорошо в предстоящих играх. Дай Бог, чтобы всё получалось. Чуть-чуть общался с Галицким, видно, что он требовательный человек, очень хороший и позитивный. Задачи у него большие, будем соответствовать.

С переходом в «Краснодар» всё получилось неожиданно и быстро. Мне позвонили, предложили, я ответил, что не против. Решили всё быстро, переход получился лёгким. Уход Бердыева из «Рубина» стал неожиданностью. Клуб нуждался в нём. Надеюсь, он в дальнейшем возглавит хороший клуб.