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Камболов: «Задачи у Галицкого большие, будем соответствовать»

сегодня, 22:35

Новичок «Краснодара» Руслан Камболов подвел итоги товарищеского матча с ЦСКА (1:0).

Хорошо, что мы выиграли. Юра Газинский сломался, другие игроки ушли, центр поля, считай, новый. Сейчас самое главное за этот короткий период наработать связи. Впереди важные игры, отборочный этап ЛЧ, а времени в принципе нет. Надо с каждой игрой сближаться с партнёрами и выполнять те требования, о которых говорит тренер.

Что он требует от меня? Больше играть попроще, выполнять свои оборонительные функции, а также чуть побольше играть вперёд. Отличаются ли требования Мусаева от требований Бердыева? Отличия есть, но у каждого тренера свои требования, я сейчас привыкаю к новым, но основные мои функции примерно такие же — больше оборонительные.

Что касается борьбы за золото, то надо не мечтать, а играть хорошо в предстоящих играх. Дай Бог, чтобы всё получалось. Чуть-чуть общался с Галицким, видно, что он требовательный человек, очень хороший и позитивный. Задачи у него большие, будем соответствовать.

С переходом в «Краснодар» всё получилось неожиданно и быстро. Мне позвонили, предложили, я ответил, что не против. Решили всё быстро, переход получился лёгким. Уход Бердыева из «Рубина» стал неожиданностью. Клуб нуждался в нём. Надеюсь, он в дальнейшем возглавит хороший клуб.

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Все комментарии
Чингачгук
Чингачгук
   115 / 651
сегодня в 22:59
С бывшими рубиновцами это будет сделать очень проблематично.
beefs
beefs
   76 / 651
сегодня в 22:55
удачи в новом сезоне, побед в ЛЧ...
борька
борька
   78 / 651
сегодня в 22:48
Успехов кубанцам!
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