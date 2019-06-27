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Кутепов: «Не стоит делать трагедии из поражения от „Ростова“»

вчера, 23:42

Защитник «Спартака» Илья Кутепов рассказал о подготовке «красно-белых» к сезону, а также о товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, где также участвуют «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА.

Накануне «Спартак» уступил «Ростову» (0:2).

Считаю, что трагедии из поражения «Ростову» не стоит делать. Понятно, что спортивный интерес присутствует, но разное состояние у всех игроков, все по-разному готовы. Для этого и существуют сборы, чтобы все вышли под один знаменатель. Мы над этим как раз сейчас и работаем. Безусловно, следующие матчи постараемся сыграть по-другому.

Команды на турнире собраны серьезные. Нам с ними еще и в чемпионате потом играть. Но все равно считаю, что это в большей степени тренировочный и подготовительный турнир, так что не стоит придавать ему большого значения.

Ожидания от сезона? Не будем ставить заоблачных задач. В этом сезоне мы должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый. Надеюсь, что будем бороться за самые высокие места.

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Все комментарии
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   362 / 652
сегодня в 00:46
конечно товарняк, но Ростов это даже не Зенит и не Краснодар, это даже не ЦСКА и не Локо)))
drug01
drug01
   77 / 652
сегодня в 00:17
Не последнее ведь...
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   183 / 652
сегодня в 00:09
Никакой трагедии, т.к. результат закономерен. Ростов наголову сильнее середняка
Чингачгук
Чингачгук
   113 / 652
сегодня в 00:04
Не каждое поражение позор.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   20 / 652
вчера в 23:59
Ничего страшного, дальше будет только хуже, а потом пердив.
beefs
beefs
   74 / 652
вчера в 23:56
нормальный тренировочный процесс...
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 652
вчера в 23:50
только глупец будет трагедию делать
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