Кутепов: «Не стоит делать трагедии из поражения от „Ростова“»

Защитник «Спартака» рассказал о подготовке «красно-белых» к сезону, а также о товарищеском турнире Кубок Париматч Премьер, где также участвуют «Ростов», «Краснодар» и ЦСКА .

Накануне «Спартак» уступил «Ростову» (0:2).

Считаю, что трагедии из поражения «Ростову» не стоит делать. Понятно, что спортивный интерес присутствует, но разное состояние у всех игроков, все по-разному готовы. Для этого и существуют сборы, чтобы все вышли под один знаменатель. Мы над этим как раз сейчас и работаем. Безусловно, следующие матчи постараемся сыграть по-другому.

Команды на турнире собраны серьезные. Нам с ними еще и в чемпионате потом играть. Но все равно считаю, что это в большей степени тренировочный и подготовительный турнир, так что не стоит придавать ему большого значения.

Ожидания от сезона? Не будем ставить заоблачных задач. В этом сезоне мы должны очень хорошо выступить, чтобы исправиться за прошлый. Надеюсь, что будем бороться за самые высокие места.