Калинин: «Когда тебя зовет „Динамо“, колебаться не стоит»

Новичок «Динамо» рассказал об адаптации в команде.

23-летний защитник перешел в «Динамо» из «Рубина».

Приняли меня замечательно. Ощущение такое, будто я в «Динамо» не две недели, а гораздо дольше. Как минимум, сезон. Минимум.

Мне нравится, как строится тренировочный процесс в «Динамо». Здесь всё очень интенсивно, интересно. Есть отличия в уровне сопротивления на тренировках, мне кажется, что здесь он выше. Но в «Рубине» тоже был качественный тренировочный процесс.

Не раздумывал над переходом в «Динамо». Когда тебе делает предложение такой клуб, как «Динамо», не стоит колебаться. Тем более что пришло новое руководство, ставятся самые высокие амбициозные задачи. Хочется помочь команде бороться за места в еврокубках.