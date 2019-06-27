ГлавнаяНовости

Калинин: «Когда тебя зовет „Динамо“, колебаться не стоит»

сегодня, 21:43

Новичок «Динамо» Игорь Калинин рассказал об адаптации в команде.

23-летний защитник перешел в «Динамо» из «Рубина».

Приняли меня замечательно. Ощущение такое, будто я в «Динамо» не две недели, а гораздо дольше. Как минимум, сезон. Минимум.

Мне нравится, как строится тренировочный процесс в «Динамо». Здесь всё очень интенсивно, интересно. Есть отличия в уровне сопротивления на тренировках, мне кажется, что здесь он выше. Но в «Рубине» тоже был качественный тренировочный процесс. 

Не раздумывал над переходом в «Динамо». Когда тебе делает предложение такой клуб, как «Динамо», не стоит колебаться. Тем более что пришло новое руководство, ставятся самые высокие амбициозные задачи. Хочется помочь команде бороться за места в еврокубках.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Камболов: «Задачи у Галицкого большие, будем соответствовать»
Сегодня, 22:35 Комментарии3
Кутепов: «Мой Инстаграм взломали»
Сегодня, 22:12 Комментарии13
Сёмин: «Нам нужно сделать всё, чтобы сохранить Гильерме»
Сегодня, 21:46 Комментарии7
Российский легионер на Украине рассказал об отношении к нему
Сегодня, 21:33 Комментарии14
Мартынович: «Сафонову еще рано мне пихать, он пошутил»
Сегодня, 21:20 Комментарии4
Чернов: «Футболисты ЦСКА готовы к новому сезону»
Сегодня, 18:58 Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25
   294 / 651
сегодня в 23:09
Повеселил, молодец.
Тарасобаня.
Тарасобаня.
   157 / 651
сегодня в 23:03
Даже бы если он сказал такое про спартак, и то не было бы так удивительно.
kastites
kastites
   90 / 651
сегодня в 22:48
Странное заявление
Он ,что то сьел видимо
EAGuar As
EAGuar As
   71 / 651
сегодня в 22:46
Молодой ещё .
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   40 / 651
сегодня в 21:55
На фоне пердивного опозорившегося рубина Динамо выглядит спасителем.
ДСА
ДСА
   91 / 651
сегодня в 21:46
Для кого-то и Динамо суперклуб.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100