Сёмин: «Нам нужно сделать всё, чтобы сохранить Гильерме»

Главный тренер «Локомотива» в эфире «Матч ТВ» высказался о новичках «железнодорожников» и прокомментировал возможный уход голкипера Гильерме.

Живоглядова мы знаем по российскому чемпионату, а по Мурило мне сложно говорить. Он прошел наше физическое тестирование, мы получили медицинские данные о его состоянии. Исходя из этого составим ему тренировочную программу.

Гильерме является нашей хорошей историей. Он 12 лет служит клубу верой и правдой. Он силен, является членом национальной сборной. Нам нужно сделать всё, чтобы его оставить.

У нас много изменений в составе. Еще не ясна ситуация с Фернандешем. Нам нужны ключевые исполнители. Нужны игроки, которые приносят результат.