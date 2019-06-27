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Сёмин: «Нам нужно сделать всё, чтобы сохранить Гильерме»

сегодня, 21:46

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в эфире «Матч ТВ» высказался о новичках «железнодорожников» и прокомментировал возможный уход голкипера Гильерме.

Живоглядова мы знаем по российскому чемпионату, а по Мурило мне сложно говорить. Он прошел наше физическое тестирование, мы получили медицинские данные о его состоянии. Исходя из этого составим ему тренировочную программу.

Гильерме является нашей хорошей историей. Он 12 лет служит клубу верой и правдой. Он силен, является членом национальной сборной. Нам нужно сделать всё, чтобы его оставить.

У нас много изменений в составе. Еще не ясна ситуация с Фернандешем. Нам нужны ключевые исполнители. Нужны игроки, которые приносят результат.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Морозовский
   15 / 651
сегодня в 22:57
Да, с вратарями у нас туго! Вон, кони с бомжами вообще начнут чемпионат без вратарей!
Не сочиняй! И там , и тут полный порядок!!!
kastites
kastites
   90 / 651
сегодня в 22:51
Всё это не вратарь. У него одни нули в голове
Морозовский
Морозовский
   28 / 651
сегодня в 22:10
Да, с вратарями у нас туго! Вон, кони с бомжами вообще начнут чемпионат без вратарей!
Eddja
Eddja
   330 / 651
сегодня в 22:03
Пусть валит в спартак, через год станет максимушкой семиховым.
LOpp
LOpp
   5 / 651
сегодня в 21:56
Да не нужен Спартаку Гильерме. Купили уже нового Буффона из Серии С
Alex-96
Alex-96
   95 / 651
сегодня в 21:53
Я всегда поддерживаю Юрия Палыча! Ради выполнения неуемных финансовых требований Гильерме, можно даже продать Борю Ротенберга в ПСЖ или Барселону.
Faustello
Faustello
   9 / 651
сегодня в 21:49
Ну право Шпалыч, просто заспиртуй его )))
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