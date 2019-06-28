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Зе Луиш: «„Спартак“ дал мне всё»

сегодня, 11:12

Нападающий «Спартака» Зе Луиш признался, что благодаря выступлению в московском клубе он полюбил Россию.

Нравится, что в России по возможности можно в любое время достать то, что тебе надо. Все что угодно можно организовать, купить, устроить.

По большому счету «Спартак» дал мне все. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил.

Форвард также заявлял, что счастлив в «Спартаке»

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Все комментарии
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   38 / 655
сегодня в 12:49
    Eddja
    Eddja
       170 / 655
    сегодня в 12:43
    Зулус понял одно, что руководство спартака за деньги может решить всё, хоть липовое чемпионство, хоть матч купить, хоть отмазать за избивание человека до полусмерти.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 655
    сегодня в 12:38
    150

    но ведь и Мельгарехо столько же получает(((
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Miaf
       5 / 655
    сегодня в 12:33
    после ухода Карреры он сдал ,что интересно
    Miaf
    Miaf
       110 / 655
    сегодня в 12:25
    И тебе братишка, но в прошлом сезоне ты сильно сдал.
    Fleischjager
    Fleischjager
       239 / 655
    сегодня в 12:21
      ДСА
      ДСА
         100 / 655
      сегодня в 12:08
      Были бы все такие благодарные, а то многие просто плюют после ухода в клуб.
      Сергей Тихонов
      Сергей Тихонов ответил Литейный 4
         338 / 655
      сегодня в 12:01
      Спартак за счет повышения цен на бензин для населения исполняет любые прихоти зулуса. Гыгыгы
      Про твой любимый Газпром, на котором я заправляюсь, можно сказать точно также. За последние 4 года цены выросли на четверть
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
         11 / 655
      сегодня в 11:53
      Мне кажется в любой стране мира можно в любое время всё достать,организовать,купить,устроить.........с зарплатой более 100 000 евро в месяц......
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 655
      сегодня в 11:50
      Спартак за счет повышения цен на бензин для населения исполняет любые прихоти зулуса. Гыгыгы
      cska plus
      cska plus
         2 / 655
      сегодня в 11:46
      Всё это когда федун вернёт паспорт.
      Jum13
      Jum13 ответил LOpp
         30 / 655
      сегодня в 11:43
      Не переживай - Федун ещё одно парящее полено вам купил
      Averoniy
      Averoniy
         216 / 655
      сегодня в 11:38
      Свиньи дали столько, что даже Китай брать отказывается.
      борька
      борька
         72 / 655
      сегодня в 11:35
      Воз и маленькуютележку хорошего!
      LOpp
      LOpp ответил Jum13
         6 / 655
      сегодня в 11:33
      Зе Луиш: - Спартак дал мне всё. Лёня - пути Федун: - Не путю
      Принц тарасовский
      Принц тарасовский
         17 / 655
      сегодня в 11:30
      Кроме кучи огромной бабла, наворованного фердуном у народа, свиньи больше дать ничего не могли зулусу со средненькими способностями.
      Конь 666
      Конь 666
         346 / 655
      сегодня в 11:17
      Прощается уже второй день со спамом. как пить дать прощается!
      Jum13
      Jum13
         30 / 655
      сегодня в 11:14
      Зе Луиш:
      - Спартак дал мне всё. Лёня - пути
      Федун:
      - Не путю
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