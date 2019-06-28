Зе Луиш: «„Спартак“ дал мне всё»

Нападающий «Спартака» признался, что благодаря выступлению в московском клубе он полюбил Россию.

Нравится, что в России по возможности можно в любое время достать то, что тебе надо. Все что угодно можно организовать, купить, устроить.

По большому счету «Спартак» дал мне все. Крайне благодарен за это клубу. Спасибо за эмоции, за поддержку фанатов, за новую жизнь. Спасибо за Россию, которую я полюбил.