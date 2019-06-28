«Интер» согласен заплатить за Лукаку 70 млн евро

Sky Italia сообщает, что «Интер» готов повысить свое предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Если раньше «нерадзурри» предлагали за бельгийца 60 млн евро, то теперь согласны на сумму около 70 млн.
«Интер» возьмет Лукаку в аренду на два сезона с обязательством последующего выкупа.
Вообще вся трансферная политика чертей - "будь, что будет". Пойдут трансферы вроде Ван-Биссаки, который в недавнем матче с французами андер-21 опростоволосился на последних секундах, подарив соперникам победу в виде автогола.
Глейзеры потратили почти 1 млрд за 6 лет, не выиграв ни одного титула АПЛ и не додумались взять топ-тренера (Физручиньо не в счет), который смог бы создать команду уровня топ-4 АПЛ. Всё идет к тому, что МЮ в ближайшие 3-4 года будет бороться за попадание в еврокубки.
Вообще вся трансферная политика чертей - "будь, что будет". Пойдут трансферы вроде Ван-Биссаки, который в недавнем матче с французами андер-21 опростоволосился на последних секундах, подарив соперникам победу в виде автогола.
Глейзеры потратили почти 1 млрд за 6 лет, не выиграв ни одного титула АПЛ и не додумались взять топ-тренера (Физручиньо не в счет), который смог бы создать команду уровня топ-4 АПЛ. Всё идет к тому, что МЮ в ближайшие 3-4 года будет бороться за попадание в еврокубки.