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«Интер» согласен заплатить за Лукаку 70 млн евро

сегодня, 16:25

Sky Italia сообщает, что «Интер» готов повысить свое предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку. Если раньше «нерадзурри» предлагали за бельгийца 60 млн евро, то теперь согласны на сумму около 70 млн.

«Интер» возьмет Лукаку в аренду на два сезона с обязательством последующего выкупа.

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allemz
allemz
   86 / 649
сегодня в 17:12
Если сольют Лукаку, то кто будет играть у МЮ на острие? Интер получит игрока топ-класса, а Вудворд заменит его очередным Джеймсом уровня ЧШ из-за того, что Солскьяер не шарит как правильно использовать конголезца. От всех топарей в команде будут также избавляться.
Вообще вся трансферная политика чертей - "будь, что будет". Пойдут трансферы вроде Ван-Биссаки, который в недавнем матче с французами андер-21 опростоволосился на последних секундах, подарив соперникам победу в виде автогола.

Глейзеры потратили почти 1 млрд за 6 лет, не выиграв ни одного титула АПЛ и не додумались взять топ-тренера (Физручиньо не в счет), который смог бы создать команду уровня топ-4 АПЛ. Всё идет к тому, что МЮ в ближайшие 3-4 года будет бороться за попадание в еврокубки.
Bavaria_N
Bavaria_N
   242 / 649
сегодня в 17:06
как раз уровень итальянского чемпионата
karnager
karnager
   269 / 649
сегодня в 16:52
Вместо "Интер" прочитал "Интернет" готов заплатить за Лукаку. И то больше похоже на правду =)
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