«Интер» согласен заплатить за Лукаку 70 млн евро

сегодня, 16:25

Sky Italia сообщает, что «Интер» готов повысить свое предложение по нападающему «Манчестер Юнайтед» . Если раньше «нерадзурри» предлагали за бельгийца 60 млн евро, то теперь согласны на сумму около 70 млн.

«Интер» возьмет Лукаку в аренду на два сезона с обязательством последующего выкупа.