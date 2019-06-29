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Мостовой: «В плане финансов Глушаков, может быть, даже и выиграл»

29 июня 2019, 14:48

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход Дениса Глушакова в «Ахмат».

Сейчас такое время, что любой футболист спокойно в нашем чемпионате найдет любую работу. Игроки хорошего качества на вес золота, если что-то случается, то они спокойно переходят в другую команду. В плане финансов Денис, может быть, даже и выиграл. «Ахмат» всегда является одним из претендентов на еврокубки, из года в год мы видим, что команда вроде неплохо стартует, а в конце ей немного не хватает. Такое происходит уже на протяжении семи-восьми лет, и как раз Глушаков может помочь грозненцам выйти в еврокубки. По возрасту он будет одним из самых опытных игроков, поэтому он не просто должен, а обязан стать лидером на поле. С этой целью его и берут в команду.

Кто станет лидером в «Спартаке» вместо Глушакова? Есть ребята, которые с огромным багажом опыта, кто постарше — те и станут новыми лидерами команды.

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Все комментарии
311
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   25 / 686
29 июня в 16:55
Придет и сразу станет лидером, ага! Он кто вообще?)
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 15:05
Послушать этих спартаковских экспертов, как будто в Ахмат не средний футболист пришел , а сам господь - бог !!! И все теперь у Ахмата будет тип-топ?!?
Сказки, да и только!!!
Сдулся самогонщик и сдулся конкретно, ждать от него прорыва просто глупо!!!
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