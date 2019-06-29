Белоголовцев: «Глушаков — лидер по натуре, не потеряется в „Ахмате“»

Российский актёр Сергей Белоголовцев пожелал удачи в «Ахмате» бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову.

Желаю, чтобы у Дениса всё получилось в «Ахмате»! Говорить, что лучшие годы футболиста позади — неправильно. Понятно, что век спортсмена короток, но Денис обладает прекрасными бойцовскими качествами. Вполне возможно, он сделал выводы из того, что с ним было, может стал мудрее, закалил характер.

От души желаю Глушакову стать лидером в новой команде. Хочу, чтобы он доказал себе и своим недоброжелателям, что списывать его рано. Буду переживать за Дениса гораздо больше, чем за его новую команду.

Что касается переезда в Грозный, профессиональным спортсменам привычно менять команды. Это одна из составляющих профессии футболиста. В этом плане проблем у Дениса не будет. Глушаков — лидер по натуре. Он точно не потеряется в новых условиях.