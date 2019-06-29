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Белоголовцев: «Глушаков — лидер по натуре, не потеряется в „Ахмате“»

29 июня 2019, 14:16

Российский актёр Сергей Белоголовцев пожелал удачи в «Ахмате» бывшему капитану «Спартака» Денису Глушакову. 

Желаю, чтобы у Дениса всё получилось в «Ахмате»! Говорить, что лучшие годы футболиста позади — неправильно. Понятно, что век спортсмена короток, но Денис обладает прекрасными бойцовскими качествами. Вполне возможно, он сделал выводы из того, что с ним было, может стал мудрее, закалил характер. 

От души желаю Глушакову стать лидером в новой команде. Хочу, чтобы он доказал себе и своим недоброжелателям, что списывать его рано. Буду переживать за Дениса гораздо больше, чем за его новую команду. 

Что касается переезда в Грозный, профессиональным спортсменам привычно менять команды. Это одна из составляющих профессии футболиста. В этом плане проблем у Дениса не будет. Глушаков — лидер по натуре. Он точно не потеряется в новых условиях.

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Все комментарии
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   29 / 686
30 июня в 05:57
Время покажет.
rubinovyi2
rubinovyi2 ответил cska plus
   48 / 686
29 июня в 15:28
Одни актёры и клоуны.
    pomor45
    pomor45
       100 / 686
    29 июня в 15:01
    Глушаков по натуре банщик, а не лидер. Разве лидер по натуре может быть банщиком?
    EAGuar As
    EAGuar As
       64 / 686
    29 июня в 14:27
    Всяко бывает ..
    Скажу про нашего бывшего капитана ...
    Младана Кашчелана ...
    Он ушёл в Тосно и радовался победе над Арсеналом в кубке ...
    Разные были реакции ... но я ему до сих пор желаю удачи ... Много он сделал для Арсенала ....
    EAGuar As
    EAGuar As
       64 / 686
    29 июня в 14:26
    у
    Удачи .
    cska plus
    cska plus
       3 / 686
    29 июня в 14:23
    Одни актёры и клоуны.
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