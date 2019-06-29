Семёнов: «Глушаков поможет „Ахмату“ решить поставленные задачи»

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал переход в команду полузащитника Дениса Глушакова.
Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи. Мы рады видеть его в команде.
Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
Глушаков будет отбывать номер на поле.
Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!!
Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке.
А куда руководство Ахмата смотрело, когда приглашали Глушакова в команду???
Глушаков ОСКАНДАЛИЛСЯ на весь футбольный Мир!!!
Можно только удивляться - ЗАЧЕМ??? руководители Ахмата взяли Глушакова.
ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
Пустая трата денег и времени на скандалиста.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Надо было Комбарова БРАТЬ, но не взяли или Самедова пригласить, но ни как не Глушакова.
Глушаков держался на фоне других игроков в Спартаке, которые ВЫШЕ его по классу.
Таких игроков в Ахмате НЕТ и все увидят ПРОВАЛ Глушакова.
Спартак стал чемпионом в сезоне 2016/17 благодаря судейским скандалам, а не по игре Глушакова.
Глушаков СДУЛСЯ в Спартаке и ХИРЕЕТ на глазах.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Это деньги ВЫБРОШЕННЫЕ на ветер.
Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
Глушаков будет отбывать номер на поле.
Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!!
Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке.
А куда руководство Ахмата смотрело, когда приглашали Глушакова в команду???
Глушаков ОСКАНДАЛИЛСЯ на весь футбольный Мир!!!
Можно только удивляться - ЗАЧЕМ??? руководители Ахмата взяли Глушакова.
ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
Пустая трата денег и времени на скандалиста.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Надо было Комбарова БРАТЬ, но не взяли или Самедова пригласить, но ни как не Глушакова.
Глушаков держался на фоне других игроков в Спартаке, которые ВЫШЕ его по классу.
Таких игроков в Ахмате НЕТ и все увидят ПРОВАЛ Глушакова.
Спартак стал чемпионом в сезоне 2016/17 благодаря судейским скандалам, а не по игре Глушакова.
Глушаков СДУЛСЯ в Спартаке и ХИРЕЕТ на глазах.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Это деньги ВЫБРОШЕННЫЕ на ветер.