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Семёнов: «Глушаков поможет „Ахмату“ решить поставленные задачи»

29 июня 2019, 14:04

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов прокомментировал переход в команду полузащитника Дениса Глушакова.

Денис очень качественный игрок, и ему есть что доказывать. Думаю, он поможет «Ахмату» решить поставленные руководством задачи. Мы рады видеть его в команде.

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Sysanin101
Sysanin101 ответил борька
   401 / 686
29 июня в 15:01
Денис покажет достойную игру!
Все свои "достойные игры", Глушаков ПРОПИЛ в ресторанах и ночных клубах, прогулял в банях с проститутками.
Sysanin101
Sysanin101
   401 / 686
29 июня в 15:00
Все свои НАДЕЖДЫ, Глушаков ПРОПИЛ в ресторанах и ночных клубах, прогулял в банях с проститутками.
Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
Глушаков будет отбывать номер на поле.
Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!!
Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке.
А куда руководство Ахмата смотрело, когда приглашали Глушакова в команду???
Глушаков ОСКАНДАЛИЛСЯ на весь футбольный Мир!!!
Можно только удивляться - ЗАЧЕМ??? руководители Ахмата взяли Глушакова.
ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
Пустая трата денег и времени на скандалиста.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Надо было Комбарова БРАТЬ, но не взяли или Самедова пригласить, но ни как не Глушакова.
Глушаков держался на фоне других игроков в Спартаке, которые ВЫШЕ его по классу.
Таких игроков в Ахмате НЕТ и все увидят ПРОВАЛ Глушакова.
Спартак стал чемпионом в сезоне 2016/17 благодаря судейским скандалам, а не по игре Глушакова.
Глушаков СДУЛСЯ в Спартаке и ХИРЕЕТ на глазах.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Это деньги ВЫБРОШЕННЫЕ на ветер.
борька
борька
   79 / 686
29 июня в 14:26
Денис покажет достойную игру!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
29 июня в 14:06
а что за задачи поставили в этом году Тереку?
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