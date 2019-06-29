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«Ахмат» рассказал о скромной зарплате Глушакова

29 июня 2019, 14:40

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова

Переговоры вообще не были сложными, весь процесс занял два часа. Он общался сначала с главным тренером — Рашидом Рахимовым, потом с нами. Никаких сложностей в переговорах не было.

Я уже прочитал, что у него зарплата огромная, это чушь и неправда. Таких зарплат у нас в клубе нет. Зарплата у него в разы меньше, чем написали. Один миллион евро? У нас таких зарплат нет в клубе, она в разы меньше. Нам было важно понять, что он хочет, у него большая мотивация. Денис хочет доказать, что он футболист. Деньги вообще во главу угла не стояли, даже не разговаривали. Мы ему назвали свои условия контракта: «Если все устроит, то мы готовы его дать, чтобы ты нам помог, а мы тебе помогли». Это обоюдное согласие. Много про Дениса писали, но парень сказал, что пришел разговаривать не о деньгах, а хочет просто играть.

Низкая зарплата для алиментов. Идут семейные дрязги, зачем вмешиваться? Кто-то что-то на эмоциях говорит, свои личные проблемы они сами решат, они клуб не интересуют. Для российского футболиста зарплата адекватная, хотя, скажем так, для футболиста его уровня она маленькая, но это то, что мы предложили. У Дениса мотивация доказать, что он футболист, нас это больше всего заинтересовало. Вчера пообщались, поняли друг друга, за пару часов все решили.

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Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   38 / 686
30 июня в 07:00
Кто же правду скажет?
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 16:18
Глушаков жене: «А поеду в Грозный играть, зарплата будет 30 тысяч рублей. Сколько там надо будет алиментов платить? Посчитаешь. Хорошо ты считаешь. Да, я там и останусь. После контракта со «Спартаком» я ему пообещаю, что за его команду буду играть, и я там останусь».
После этого к Ахмату никакого уважения!
Скажите, что я наговариваю? Да после таких слов, в грозненском клубе должны были послать Глушакова куда подальше, а его взяли, вот и думайте как к этому относиться. Я лишь высказал своё мнение.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 15:35
Официально зарплата уборщицы остальное в конверте но жена губошлёпа не глупая.
Эллочка
Эллочка
   74 / 686
29 июня в 15:06
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 686
    29 июня в 14:59
    Машинку подарят и все нормально будет. С подарка , надеюсь, алименты не возьмут???
    Sysanin101
    Sysanin101
       401 / 686
    29 июня в 14:58
    Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
    Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
    Глушаков будет отбывать номер на поле.
    Все заслуги других он будет приписывать себе, а вину за провалы валить на других!
    Глушаков держался на фоне других игроков в Спартаке, которые ВЫШЕ его по классу.
    Таких игроков в Ахмате НЕТ и все увидят ПРОВАЛ Глушакова.
    Спартак стал чемпионом в сезоне 2016/17 благодаря судейским скандалам, а не по игре Глушакова.
    Глушаков СДУЛСЯ в Спартаке и ХИРЕЕТ на глазах.
    ЗРЯ его в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
    Пустая трата денег и времени на скандалиста.
    дурман
    дурман
       206 / 686
    29 июня в 14:46
    За хлеб, и соль.
    За кашу маную, за жизнь туманную
    drug01
    drug01
       69 / 686
    29 июня в 14:44
    Кадыров добавит....
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