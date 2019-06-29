Рейнгольд: «Глушаков — пример для подражания»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмат».
Не сомневаюсь, что у Глушакова всё получится в «Ахмате». В первую очередь он опытный футболист. Глушаков — пример для подражания. Молодые ребята в команде получат хорошего наставника в игре. К сожалению, в последнее время его забодали бытовые и командные дела.
Последний ли это шанс для Глушакова показать себя? Ему 32 года. Хорошие год, два, три — и всё. В 34 года — предел: скорость и реакция уже не те. Думаю, полтора-два сезона Глушаков может выдать на-гора.
Что касается «Ахмата», клуб ничем не рискует, подписывая Глушакова. Там работает хороший тренер Рашид Рахимов. Он всё знает, понимает. Если бы Рахимов не хотел видеть Глушакова в составе, Дениса бы там и не было. Уверен, Глушаков поможет команде.
Последние два сезона Глушаков ПРОВАЛИЛ в Спартаке, и мало того, подвёл Спартак под монастырь.
Если Спартак ВЫГНАЛ скандалиста Глушакова, то команда от этого ничего не потеряла, а на перспективу только ПРИОБРЕЛА.
ПРИОБРЕЛА - спокойствие и время для восстановления былых амбиций.
После чемпионского года и этого сезона - все беды Спартака от загулов и скандалов Глушакова.
Он РАЗЛОЖИЛ Спартак, сам НЕ ИГРАЛ и другим НЕ ДАВАЛ играть.
Я же писал, пока Глушакова не выгонят, порядка в команде не будет.
ВЫГНАЛИ Глушакова из Спартака и теперь у Кононова появилось время, чтобы поднять Спартак и наладить командную игру.
Спартак ничего НЕ ПОТЕРЯЛ.
Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!!
Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке.
ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
Пустая трата денег и времени на скандалиста.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
Глушаков будет отбывать номер на поле.
Последние два сезона Глушаков ПРОВАЛИЛ в Спартаке, и мало того, подвёл Спартак под монастырь.
Если Спартак ВЫГНАЛ скандалиста Глушакова, то команда от этого ничего не потеряла, а на перспективу только ПРИОБРЕЛА.
ПРИОБРЕЛА - спокойствие и время для восстановления былых амбиций.
После чемпионского года и этого сезона - все беды Спартака от загулов и скандалов Глушакова.
Он РАЗЛОЖИЛ Спартак, сам НЕ ИГРАЛ и другим НЕ ДАВАЛ играть.
Я же писал, пока Глушакова не выгонят, порядка в команде не будет.
ВЫГНАЛИ Глушакова из Спартака и теперь у Кононова появилось время, чтобы поднять Спартак и наладить командную игру.
Спартак ничего НЕ ПОТЕРЯЛ.
Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!!
Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке.
ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
Пустая трата денег и времени на скандалиста.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
Глушаков будет отбывать номер на поле.
Рамзан ср.... хотел на все эти внутриклубные проблемы в других командах. Одно он знает точно, что ни Глушаков, ни Мамаев плести интриги в клубе из Грозного не будут!
Ахмат может стать тем клубом, который дает убежище футбольным персонам нон грата.
Рамзан ср.... хотел на все эти внутриклубные проблемы в других командах. Одно он знает точно, что ни Глушаков, ни Мамаев плести интриги в клубе из Грозного не будут!
Ахмат может стать тем клубом, который дает убежище футбольным персонам нон грата.
Ну, да это Вам не хухры мухры сказал, а сама легенда Спартака, легендарный Рейнгольд!
Ну, да это Вам не хухры мухры сказал, а сама легенда Спартака, легендарный Рейнгольд!
Глушаков: «Рейнгольд — пример для подражания»
Глушаков: «Рейнгольд — пример для подражания»
— пример для подражания!!!!
Гыгыгы
— пример для подражания!!!!
Гыгыгы
Лучшего примера для молодых мусульман и не придумать
Старик совсем ополоумел
Ничего не поделаешь - старость
Лучшего примера для молодых мусульман и не придумать
Старик совсем ополоумел
Ничего не поделаешь - старость