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Рейнгольд: «Глушаков — пример для подражания»

29 июня 2019, 13:45

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход полузащитника Дениса Глушакова в «Ахмат».

Не сомневаюсь, что у Глушакова всё получится в «Ахмате». В первую очередь он опытный футболист. Глушаков — пример для подражания. Молодые ребята в команде получат хорошего наставника в игре. К сожалению, в последнее время его забодали бытовые и командные дела.

Последний ли это шанс для Глушакова показать себя? Ему 32 года. Хорошие год, два, три — и всё. В 34 года — предел: скорость и реакция уже не те. Думаю, полтора-два сезона Глушаков может выдать на-гора.

Что касается «Ахмата», клуб ничем не рискует, подписывая Глушакова. Там работает хороший тренер Рашид Рахимов. Он всё знает, понимает. Если бы Рахимов не хотел видеть Глушакова в составе, Дениса бы там и не было. Уверен, Глушаков поможет команде.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Sysanin101
   195 / 686
29 июня в 21:02
Спартак не потерял, а ИЗБАВИЛСЯ от СМУНТЯНА и ВЫПИВОХИ! Последние два сезона Глушаков ПРОВАЛИЛ в Спартаке, и мало того, подвёл Спартак под монастырь. Если Спартак ВЫГНАЛ скандалиста Глушакова, то команда от этого ничего не потеряла, а на перспективу только ПРИОБРЕЛА. ПРИОБРЕЛА - спокойствие и время для восстановления былых амбиций. После чемпионского года и этого сезона - все беды Спартака от загулов и скандалов Глушакова. Он РАЗЛОЖИЛ Спартак, сам НЕ ИГРАЛ и другим НЕ ДАВАЛ играть. Я же писал, пока Глушакова не выгонят, порядка в команде не будет. ВЫГНАЛИ Глушакова из Спартака и теперь у Кононова появилось время, чтобы поднять Спартак и наладить командную игру. Спартак ничего НЕ ПОТЕРЯЛ. Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!! Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке. ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде. Пустая трата денег и времени на скандалиста. Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова. Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь. Глушаков будет отбывать номер на поле.
В стиле Газзаева:Такого игрока с фамилией СМУНТЯН в составе "Спартака" нет! Вот Выпивох-много...
Союзник противников
Союзник противников
   195 / 686
29 июня в 20:58
Ах,Валерий,Валерий! Ваши изменчивость и непостоянство намекают на бурно проведённые юные годы! Сколько же у Вас внебрачных детей???
АС35
АС35 ответил Garrincha58
   14 / 686
29 июня в 16:05
пример для подражания Буффон или Игнашевич или Семак или Анюков или..., да ещё многие, а вот чему тут подражать непонятно
Буффон?! пример для подражания, но не во всём) в последнее время удивляет, разочаровывает.
Великолепный
Великолепный
   23 / 686
29 июня в 15:47
Рейнгольд:" спартачи еще будут локти кусать, что избавились от Дениски")))
Garrincha58
Garrincha58
   114 / 686
29 июня в 15:18
пример для подражания Буффон или Игнашевич или Семак или Анюков или..., да ещё многие, а вот чему тут подражать непонятно
Верг
Верг
   250 / 686
29 июня в 15:09
Рейнгольд кстати на одно лицо с персонажем игры престолов, которому скормили пирожки с мясом сыновей, - уолдером фреем, такой же старый петушара!
Эллочка
Эллочка ответил NGY
   74 / 686
29 июня в 15:02
Я почти не сомневаюсь, что после освобождения и Мамаев присоединится к Ахмату. Рамзан ср.... хотел на все эти внутриклубные проблемы в других командах. Одно он знает точно, что ни Глушаков, ни Мамаев плести интриги в клубе из Грозного не будут! Ахмат может стать тем клубом, который дает убежище футбольным персонам нон грата.
ювентус тоже дает убежище геям
Sysanin101
Sysanin101
   401 / 686
29 июня в 14:59
Спартак не потерял, а ИЗБАВИЛСЯ от СМУНТЯНА и ВЫПИВОХИ!
Последние два сезона Глушаков ПРОВАЛИЛ в Спартаке, и мало того, подвёл Спартак под монастырь.
Если Спартак ВЫГНАЛ скандалиста Глушакова, то команда от этого ничего не потеряла, а на перспективу только ПРИОБРЕЛА.
ПРИОБРЕЛА - спокойствие и время для восстановления былых амбиций.
После чемпионского года и этого сезона - все беды Спартака от загулов и скандалов Глушакова.
Он РАЗЛОЖИЛ Спартак, сам НЕ ИГРАЛ и другим НЕ ДАВАЛ играть.
Я же писал, пока Глушакова не выгонят, порядка в команде не будет.
ВЫГНАЛИ Глушакова из Спартака и теперь у Кононова появилось время, чтобы поднять Спартак и наладить командную игру.
Спартак ничего НЕ ПОТЕРЯЛ.
Правильно руководители Спартака сделали, что ВЫГНАЛИ Глушакова из команды!!!
Загульным, запойным, скандалистам, развратникам - НЕ МЕСТО в Спартаке.
ЗРЯ Глушакова в Ахмат взяли - он НИЧЕМ не поможет команде.
Пустая трата денег и времени на скандалиста.
Ахмат ничего хорошего не приобрёл с приходом Глушакова.
Глушаков СДУЛСЯ ещё в Спартаке и Ахмату он НИЧЕМ уже не в силах помочь.
Глушаков будет отбывать номер на поле.
vinyardrip
vinyardrip ответил МКС
   204 / 686
29 июня в 14:57
Баня, самогон и распутство Лучшего примера для молодых мусульман и не придумать Старик совсем ополоумел Ничего не поделаешь - старость
Первый раз с тобой согласен. Збс что в родимом таких нет
mihaluch
mihaluch
   42 / 686
29 июня в 14:53
А где можно узнать все тонкости турецкой бани как не в Грозном.
NGY
NGY
   43 / 686
29 июня в 14:34
Я почти не сомневаюсь, что после освобождения и Мамаев присоединится к Ахмату.

Рамзан ср.... хотел на все эти внутриклубные проблемы в других командах. Одно он знает точно, что ни Глушаков, ни Мамаев плести интриги в клубе из Грозного не будут!

Ахмат может стать тем клубом, который дает убежище футбольным персонам нон грата.
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 14:32
Наверное, старик регулярно посещал баню Глушакова бесплатно с оказанием ВИП-услуг.
ermak6848
ermak6848
   205 / 686
29 июня в 14:29
время покажет
serh62
serh62
   264 / 686
29 июня в 14:24
если уж с этого недалекого человека брать пример, то ...горе той молодежи. ну чему может научить это существо?.
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 14:09
Что несёт этот с ума выживший старичок.
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 14:04
Теперь понятно почему Спартак такой, а как быть другому если у них такие как Глушаков пример для подражания!
Ну, да это Вам не хухры мухры сказал, а сама легенда Спартака, легендарный Рейнгольд!
АС35
АС35
   14 / 686
29 июня в 14:03
Рейнгольд: «Глушаков — пример для подражания»

Глушаков: «Рейнгольд — пример для подражания»
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
29 июня в 13:57
Мне лично пох на Глушака и Рейнгольда , но как же этот старый в воздухе переобувается !!! Только недавно поносил этот пример для подражания...
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 686
29 июня в 13:51
Глушаков: - Ненавижу Спартак!
— пример для подражания!!!!
Гыгыгы
МКС
МКС
   22 / 686
29 июня в 13:51
Баня, самогон и распутство

Лучшего примера для молодых мусульман и не придумать

Старик совсем ополоумел

Ничего не поделаешь - старость
Эллочка
Эллочка
   74 / 686
29 июня в 13:50
отличный банщик нипревзойденый самогонщик пожизненый алиментщик и просто друг ромзана-судья продажная казёл
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 686
29 июня в 13:49
Может Рейнгольду надо усыновить Дениску??? Он же в нем души не чает !?!
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   233 / 686
29 июня в 13:48
все зависит от самого Глушакова, откроет ли он второе дыхание? Если да то супер... СпаМом он уже наелся
beefs
beefs
   66 / 686
29 июня в 13:48
пример не пример, но в Ахмате ему будет неплохо....
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