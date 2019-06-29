Рейнгольд: «Глушаков — пример для подражания»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал переход полузащитника в «Ахмат».

Не сомневаюсь, что у Глушакова всё получится в «Ахмате». В первую очередь он опытный футболист. Глушаков — пример для подражания. Молодые ребята в команде получат хорошего наставника в игре. К сожалению, в последнее время его забодали бытовые и командные дела.

Последний ли это шанс для Глушакова показать себя? Ему 32 года. Хорошие год, два, три — и всё. В 34 года — предел: скорость и реакция уже не те. Думаю, полтора-два сезона Глушаков может выдать на-гора.

Что касается «Ахмата», клуб ничем не рискует, подписывая Глушакова. Там работает хороший тренер Рашид Рахимов. Он всё знает, понимает. Если бы Рахимов не хотел видеть Глушакова в составе, Дениса бы там и не было. Уверен, Глушаков поможет команде.