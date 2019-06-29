Даудов: «Мы возлагаем большие надежды на Глушакова»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход в грозненскую команду полузащитника .

Глушаков - один из самых опытных футболистов в Премьер-Лиге, который провел в элитном дивизионе около 300 матчей, в том числе свыше 50 игр за национальную сборную. Конечно, такой игрок с лидерскими качествами, колоссальным опытом придаст уверенности партнерам, поможет всей команде.

Его переход к нам - это усиление позиции в центре поля, откуда, как правило, развиваются наши атаки, где разрушаются атаки соперника. Мы возлагаем большие надежды на Дениса и рады его переходу в нашу команду.