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Даудов: «Мы возлагаем большие надежды на Глушакова»

29 июня 2019, 13:22

Президент «Ахмата» Магомед Даудов прокомментировал переход в грозненскую команду полузащитника Дениса Глушакова

Глушаков - один из самых опытных футболистов в Премьер-Лиге, который провел в элитном дивизионе около 300 матчей, в том числе свыше 50 игр за национальную сборную. Конечно, такой игрок с лидерскими качествами, колоссальным опытом придаст уверенности партнерам, поможет всей команде.

Его переход к нам - это усиление позиции в центре поля, откуда, как правило, развиваются наши атаки, где разрушаются атаки соперника. Мы возлагаем большие надежды на Дениса и рады его переходу в нашу команду.

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Все комментарии
spartach091
spartach091
   55 / 686
29 июня в 16:53
Тумсо потом снимает видео, как лорд опрокинул глушака
Байкал-38
Байкал-38
   30 / 686
29 июня в 15:16
С таким подходом у Ахмата нет нормального будущего!
pomor45
pomor45
   100 / 686
29 июня в 15:04
Глушаков не тот ишак, на которого можно что-либо возложить.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил удав
   10 / 686
29 июня в 14:39
интересно на сколько кадыров любит баню ,а его горные друзья банщиков?=)
Я думаю, Денис не будет рисковать))
удав
удав ответил Так Себе Аналитик
   162 / 686
29 июня в 14:37
Я так полагаю, Глушаков не смотрел видео с Тумсо, поэтому не так много знает о Лорде, как бы не оплошал))
интересно на сколько кадыров любит баню ,а его горные друзья банщиков?=)
cska plus
cska plus
   3 / 686
29 июня в 14:22
Я посмотрю когда вы локти покусаете.
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
29 июня в 14:09
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил удав
   10 / 686
29 июня в 13:51
забыл добавить , что если начнет плести заговор или картинки лайкать, то найдут его в мешке в реке с лишней дыркой в голове)
Я так полагаю, Глушаков не смотрел видео с Тумсо, поэтому не так много знает о Лорде, как бы не оплошал))
удав
удав
   162 / 686
29 июня в 13:39
забыл добавить , что если начнет плести заговор или картинки лайкать, то найдут его в мешке в реке с лишней дыркой в голове)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   10 / 686
29 июня в 13:32
А если ты, Денис, надежды Лорда не оправдаешь, то загугли потом, что с такими бывает))
nautilus163
nautilus163
   571 / 686
29 июня в 13:29
Удачи Дениске в новом клубе!
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