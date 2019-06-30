Зидан забил издевательский гол женской команде

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял участие в благотворительном матче в формате «7 на 7» с женской командой.
Именитый француз отметился голом на 17-й минуте матча. Зидан пробежал через все поле, сделал несколько финтов и отправил мяч в сетку ворот после скидки партнера.
Бузова проживет два дня как футболист каталонской команды. Сегодня она посетила клубную базу «Барсы».
Бузова проживет два дня как футболист каталонской команды. Сегодня она посетила клубную базу «Барсы».
Именно в таком стиле он играл и удивлял весь мир и соперников.
Именно в таком стиле он играл и удивлял весь мир и соперников.