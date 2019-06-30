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Зидан забил издевательский гол женской команде

30 июня 2019, 00:44

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан принял участие в благотворительном матче в формате «7 на 7» с женской командой.

Именитый француз отметился голом на 17-й минуте матча. Зидан пробежал через все поле, сделал несколько финтов и отправил мяч в сетку ворот после скидки партнера.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от zidane (@zidane)

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответил Ангел неБесГрешен
   439 / 686
вчера в 13:39
Уважаемый. Давайте посмеёмся вместе! Меня за тот комментарий админы отправили в бан на сутки! Не иначе, как "Борька" один из админов...
311
311 ответил BARCELONA-BEST
   25 / 686
30 июня в 12:17
Какой клуб такие и игроки и команда. Наконец-то мадридские глорята нашли себя в жизни))) Осталось только пеналду вернуть и все) женская команда будет в сборе))
С каких пор благотворительность стала чем-то постыдным?)
Ruslan3132
Ruslan3132 ответил ★oIITiMicT★
   128 / 686
30 июня в 11:53
А где новости про Бузову в Барселоне? Поп-исполнительница Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны» в рамках проекта с компанией Beko. Бузова проживет два дня как футболист каталонской команды. Сегодня она посетила клубную базу «Барсы».
бесполезно ей туда ехать )) туда надо было Билана отправлять или Киркорова
★oIITiMicT★
★oIITiMicT★
30 июня в 11:40
А где новости про Бузову в Барселоне? Поп-исполнительница Ольга Бузова прибыла в расположение «Барселоны» в рамках проекта с компанией Beko.
Бузова проживет два дня как футболист каталонской команды. Сегодня она посетила клубную базу «Барсы».
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   104 / 686
30 июня в 11:28
    Летающий Макаронный Монстр
    Летающий Макаронный Монстр
       440 / 686
    30 июня в 10:17
      КЭТиК
      КЭТиК
         91 / 686
      30 июня в 09:36
      Не по мужски как-то.
      завоеватель кубка лиги наций
      завоеватель кубка лиги наций
         113 / 686
      30 июня в 09:29
      физрук бы еще ныряльду позвал и дал ему добить
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен ответил Vik_ont25
         19 / 686
      30 июня в 08:57
      Как же мне искренне жаль тех людей у которых существуют большие проблемы с правописанием...
      Или Т-9 не отключён и злобствует ;)
      Семак иди сюда
      Семак иди сюда
         227 / 686
      30 июня в 08:21
      Я так постоянно забиваю
      BAHbKA BCTAHbKA
      BAHbKA BCTAHbKA
         181 / 686
      30 июня в 08:17
        чемпионство с душком
        чемпионство с душком
           229 / 686
        30 июня в 08:16
        Подумал что зениту забил.
        Тага Дага
        Тага Дага
           137 / 686
        30 июня в 08:15
        Что там издевательского...не пяткой, ни между ног....тут 50% постов только для срача...зидан и женский футбол. ..пфф
        Эллочка
        Эллочка
           74 / 686
        30 июня в 08:03
        араб среди женщин левтолстой а на деле физрук пустой
        Novograd
        Novograd
           272 / 686
        30 июня в 07:55
          NGY
          NGY
             43 / 686
          30 июня в 07:53
          У Зидана всегда была в его игре кошачья грация.
          Именно в таком стиле он играл и удивлял весь мир и соперников.
          League1
          League1 ответил Шишанутый
             47 / 686
          30 июня в 07:39
          Хорош Зизу, форму не растерял! Он бы и сейчас в свои 47 лет мог выйти на поле в каком небудь матче Ла лиги и сыграть лучше большинства игроков.
          Да, Лкеганесы и Осасуны мог бы громить не хуже некоторых.
          ABir
          ABir
             159 / 686
          30 июня в 07:28
          Есть чему поучится нынешним звездам
          Naimi Nabi
          Naimi Nabi ответил Gessenschaft
             511 / 686
          30 июня в 07:21
          знаменитый ЛЯ-ЛЯ ЗИДАН
          d_fincher
          d_fincher ответил Шишанутый
             127 / 686
          30 июня в 06:35
          Хорош Зизу, форму не растерял! Он бы и сейчас в свои 47 лет мог выйти на поле в каком небудь матче Ла лиги и сыграть лучше большинства игроков.
          Ага. В течение пяти минут.
          cska plus
          cska plus
             3 / 686
          30 июня в 06:10
          Талант и мастерство не пропьёшь.
          Vik_ont25
          Vik_ont25 ответил борька
             439 / 686
          30 июня в 05:19
          Как же мне искренне жаль тех людей у которых существуют большие проблемы с правописанием...
          борька
          борька
             79 / 686
          30 июня в 05:06
          Вратариха пропустила гол отзидана!мяч юыл забит ударом между ног! Браво, ,Зидан не разучился порадать!
          -Inquisitоr-
          -Inquisitоr-
          30 июня в 05:00
            -Иван Калита-
            -Иван Калита- ответил BARCELONA-BEST
               549 / 686
            30 июня в 04:58
              Bars kg
              Bars kg
              30 июня в 04:52
              Заголовок такой как будто: Зидан забил Реалу издевательский гол
              STVA 1
              STVA 1 ответил Zenit_84
                 24 / 686
              30 июня в 04:25
              Может они его
              Zenit_84
              Zenit_84
                 87 / 686
              30 июня в 04:14
              Обидел девок
              kotmyshka
              kotmyshka
                 96 / 686
              30 июня в 01:32
              В чем тут издевательство-то нашли?
              Jack Dawson
              Jack Dawson
              30 июня в 01:31
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