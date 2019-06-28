«Реал» может снова остаться без трофеев

вчера, 17:12

«Соккер.ру» внимательно следит за поступками испанских грандов в межсезонье, и подмечаем изъян в тактических идеях Зидана.

Испанцы раскрыли секреты Зизу

Одно из мадридских изданий поделилось инсайдом из «Реала», ведь имеют связи в клубе. Америку не открыли, но представили внутреннюю тактическую кухню, на которой Зинедин готовит «Мадриду» блюда перед сложными боями после провального сезона.

Собираются использовать одну из четырех моделей игры, задействовав новичков – защитника Менди, плеймейкера Азара и форварда Йовича. Поскольку во всех случаях дополнительные разъяснения не нужны, ведь идеи на поверхности, то рисунки ниже скажут больше, чем тысяча слов.

Нужно только одно дополнение – на схемах фигурируют Погба и Фабиан (испанец из «Наполи», если не получится подписать француза или голландца), которых пока в составе нет, а вместо них также может быть Ван де Бек. Еще одного хавбека подписать точно планируют.

Макелеле напомнил о себе

На днях играли ветераны «Челси» и «Реала», и Перес обнимался даже с теми игроками, с которыми не всегда дружил. Что интересно, Клод Макелеле, которого Флорентино некрасиво выставил из «Реала», посчитав хавбеком, которого легко заменить, выступал за «сливочных». Испанцы выиграли 5:4, помогли дубли Рауля и Морьентеса и гол Карамбе.

Символично получилось, ведь «Реал» может пострадать, если Зидан откажется от разрушителя. Не обязательно опорника, а хотя бы хавбека, который знает толк во встрече соперников, как Каземиро. Карлос прошлый сезон провел, конечно же, не очень здорово. Но если во всех четырех схемах запасной, то у Зинедина будут проблемы, как у тренера Бразилии Тите. Вчера Каземиро не было с Парагваем – игра «селесао» оказалась рваной.

И объятия Переса и Макелеле вспомнили не случайно. Сейчас «Реал» нуждается в таком игроке. Конечно, «Челси» вряд ли отдаст после Азара еще и Канте – учитывая трансферный бан и попытки заполучить хотя бы Ковачича. Но умный разрушитель команде Зидана точно нужен. Можно набрать атакующих игроков, забивать голы и остаться без кубков. Ведь чистка не проведена - Бэйл до сих пор не ушел, а Иско или Асенсио не обязательно будут в основе.

Но если у «Реала» не увидим баланс в игре – особенно с учетом, что Рамос окончательно ушел в атаку бить пенальти и забивать после угловых, забыв о работе на разрушение, то без опорника получится примерно так, как получилось у Бенитеса. У Зидана больший авторитет, но если думает, что Ван де Бек или Погба смогут в паре с Кроосом создать идеальную опорную зону – француз рискует.

У «Ливерпуля» был Фабиньо. У «Реала» много лет подряд – Каземиро, у Анчелотти – будущий чемпион мира Хедира. У «Барселоны» - Бускетс, у «Баварии» - Мартинес. Даже у «Челси», хотя не вписывается в ряд по классу – Оби Микель, пускай в их случае скорее «Бавария» проиграла финал, чем «аристократы» его легко выиграли – Роббен в овертайме мог поставить точку. Как видите, у многих успешных в ЛЧ команд есть явный разрушитель. И рядом люди, которые тоже умеют прессинговать, как у «Ливерпуля».

Без опорника не хватает баланса

У «Реала» не вырисовывается линия прессинга – Кроос, Погба и Модрич не похожи на Цербера. Другое дело – «Барселона». Если сыграются Бускетс и Де Йонг, а в атаке Месси поддержат Неймар, Суарес и Гризманн, то у врага будет больше поводов собрать и внутренние трофеи, и успешнее выступить в ЛЧ . Зидан более везучий тренер, чем Вальверде, но как раз использовал Каземиро в опорной зоне в прошлый раз. И хотя экспериментировал – видели английский «ромб», Роналду в роли форварда и изменения задач латералей, тогда был смысл в каждом решении.

Сейчас у «Реала» вратарем на новый сезон будет Куртуа – то удачный сезон, то ужасный, и характер сложный. Марсело может уйти – Менди ведь подписали не ради скамейки. В центре обороны усиления не видно – хотя Варан и Рамос не железные, а сменщики слабые. Готовы потратить огромные деньги на Погба? Возможно, перешли к кандидатуре Ван де Бека из «Аякса». Уже подписали пачку игроков атаки, но их столько, что может не хватить места на поле для Каземиро.

Вроде бы «рабочая лошадка», но раз сами мадридцы, делясь инсайдами из тренерского штаба «Реала», не могут найти ему места – может оказаться, что по ходу сезона придется экстренно жертвовать Модричем в основе или еще одним игроком атаки, чтобы найти место для Каземиро. Причем важно учесть, что сам бразилец не обязательно будет готов к великолепному сезону – подустал немного и не сказать, что прибавил. А не будет гармонии на поле – не будет новых трофеев в клубном музее «Реала».

Вдох в новый сезон без вертикали

Многие рассказывали в прошлом сезоне, что причина всех бед – решение отказаться от Роналду. Но кто сказал, что с Криштиану нельзя вылететь из ЛЧ или проиграть Ла Лигу? Уже так делали не раз, и «Ювентус» тоже с задачей вылета от «Аякса» справился. Но сам Зидан не придумал, как переформатировать тактически опорную зону «Реала». А потенциальная ставка на связку Крооса и Ван де Бека может не спасти, тут нет разрушителя хотя бы уровня Жоржиньо. Пара Крооса и Погба тоже своеобразная, ведь Поль даже в сборной не играл слишком низко.

Всем крутым командам нужно придумать, как обезопасить тылы? И в королевском случае сильную вертикаль точно не построили. Куртуа, Рамос, затем провал, если Каземиро не влезает в основу, Азар, Йович (Бензема). Эриксен в «Реал» не спешил. За опорником охоту не ведут, судя по последним трансферным новостям. А представленные схемы все как одна имеют изъян – «сливочным» не хватает разрушителя.

И даже если Погба окажется в «Ювентусе», а «Реал» заплатит вдруг за Фабиана из «Наполи», как бы парень не оказался как второй Ильярраменди. Уход Макелеле стал легендарным именно потому, что Перес брякнул – таких, как Клод, за каждым углом. А на футбольном поле увидели – нет, такие люди очень важны и приносят трофеи. Опыт больших побед доказывает, что нельзя составлять состав, словно в футбольном симуляторе. И сейчас «Реалу» не хватает 12-го игрока, чтобы всех уместить на поле.

«Реал» явно подводит игра в защите

Концентрируясь на покупках игроков атаки – даже новичок Менди так себе в обороне, куда лучше в созидании, Зидан может упустить из виду проблему, из-за которой «Реал» столько пропускал в прошлом сезоне. Круто, что приехал Азар, ведь может заиграть. Интересно оценить Йовича в борьбе или в паре с Бензема. Но если набрать столько новичков, то играть придется или с обладателем «Золотого мяча» на скамейке, или с Каземиро вне основы.

В любом случае, у Карлоса нет адекватного дублера на случай плохой игры или травм. А все основные схемы крутятся вокруг перемен в атакующем звене – слева на фланге, в центре поля и в нападении. «Реал» снова может пострадать из-за работы в защите, создавая много моментов и забивая немало мячей. Стоит ли напоминать, что всего три года назад забили 110 голов и остались вторыми в Ла Лиге? А в прошлом сезоне пропустили целых 46 мячей, что на три больше, чем 13-й в таблице «Леганес».

Но сотни миллионов потратят на людей созидательных, так что Зидан и Перес точно рискуют. Могут получить яркую команду с голами, оборона которой не испугает новых в очереди огорчить Куртуа вслед за ЦСКА , «Барселоной» или «Аяксом». «Реалу» легко забить, и что должно чудом измениться с Азаром, Ван де Беком и Менди, если они не отвечали в бывших клубах за оборону, сказать трудно.

Хотят пожить по принципу «забьем, сколько захотим», что задорно и азартно. Но если Варана и Рамоса не подстрахуют идеальной разрушительной работой в опорной зоне – Куртуа не завоюет трофеи в футболке «Реала».