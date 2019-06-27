Австралия обсудила с Индонезией совместную заявку на проведение ЧМ-2034

Делегация Футбольной федерации Австралии (ФФА) обсудила с представителями Футбольной ассоциации Индонезии (ФАИ) возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года.
«Мы подтверждаем, что провели переговоры с ФАИ о совместной заявке на ЧМ-2034. Мы также обсудили этот вопрос с индонезийской стороной на прошлой неделе на встрече Футбольной ассоциации АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Лаосе», - сообщается в заявлении ФФА.
Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь могут подать заявку на проведение ЧМ-2030.