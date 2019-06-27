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Австралия обсудила с Индонезией совместную заявку на проведение ЧМ-2034

сегодня, 11:21

Делегация Футбольной федерации Австралии (ФФА) обсудила с представителями Футбольной ассоциации Индонезии (ФАИ) возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира 2034 года. 

«Мы подтверждаем, что провели переговоры с ФАИ о совместной заявке на ЧМ-2034. Мы также обсудили этот вопрос с индонезийской стороной на прошлой неделе на встрече Футбольной ассоциации АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) в Лаосе», - сообщается в заявлении ФФА.

Ранее сообщалось, что Украина и Беларусь могут подать заявку на проведение ЧМ-2030.

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Все комментарии
311
311 ответил parallels
   36 / 661
сегодня в 12:32
гулять, так гулять 😅
До 2034 Спартак расформируют 10 раз!)
parallels
parallels ответил 311
   5 / 661
сегодня в 12:24
От Джакарты до Сиднея 5,5 тыс км, как они себе представляют это?)
гулять, так гулять 😅
311
311
   36 / 661
сегодня в 12:13
От Джакарты до Сиднея 5,5 тыс км, как они себе представляют это?)
parallels
parallels
   5 / 661
сегодня в 11:59
лучше бы отдельную заявку подали. какая ещё нафиг индонезия?
RMUKMU
RMUKMU
   123 / 661
сегодня в 11:42
Давно уже пора провести ЧМ в Австралии. Последний континент на котором ещё не играли Кубок Мира.
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