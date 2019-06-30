«Я люблю тебя, друг», - Неймар поддержал Суареса

Экс-футболист «Барселоны» Неймар поддержал своего бывшего товарища по команде, Луиса Суареса. Форвард сборной Уругвая не реализовал пенальти в игре с Перу, после чего его команда вылетела из Кубка Америки. Суарес тяжело воспринял эту неудачу.
Поднимайся. Ты великолепен, брат. Люблю тебя, друг.
4 июля Перу сыграет с Чили в полуфинале.
Такими же словами можно к своему маленькому дружку обращаться (я не про Месси, я про совсем маленького, который фсегда при тебе)...
Такими же словами можно к своему маленькому дружку обращаться (я не про Месси, я про совсем маленького, который фсегда при тебе)...
Переписал записку найденную утром на журнальном столике...)))
Переписал записку найденную утром на журнальном столике...)))