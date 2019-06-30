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«Я люблю тебя, друг», - Неймар поддержал Суареса

30 июня 2019, 09:27
УругвайЛоготип футбольный клуб Уругвай0 : 0Логотип футбольный клуб ПеруПеруЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист «Барселоны» Неймар поддержал своего бывшего товарища по команде, Луиса Суареса. Форвард сборной Уругвая не реализовал пенальти в игре с Перу, после чего его команда вылетела из Кубка Америки. Суарес тяжело воспринял эту неудачу.

Поднимайся. Ты великолепен, брат. Люблю тебя, друг.

4 июля Перу сыграет с Чили в полуфинале. 

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   140 / 686
30 июня в 15:36
Жаль уругвайцев!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
30 июня в 11:53
Поднимайся. Ты великолепен, брат. Люблю тебя, друг.

Такими же словами можно к своему маленькому дружку обращаться (я не про Месси, я про совсем маленького, который фсегда при тебе)...
Ruslan3132
Ruslan3132
   128 / 686
30 июня в 11:51
барса...
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
   426 / 686
30 июня в 11:51
Что за цитата? Где он её сказал? Слабый у вас уровень журналистики соккер
NGY
NGY
   43 / 686
30 июня в 11:51
Если бы не 56ьные правила этого третьесортного турнира, то Уругвай дожал бы Перуанцев!
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 686
30 июня в 11:41
Суарес вчера был лучшим
razdvatri
razdvatri
   301 / 686
30 июня в 11:30
    Alex12357
    Alex12357
       306 / 686
    30 июня в 11:29
    Скворцы прилетели.......
    Naimi Nabi
    Naimi Nabi
       511 / 686
    30 июня в 10:00
    для Меси тоже найди пару слов он тоже проиграет завтра
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 686
    30 июня в 09:49
    Неймар не стал заморачиваться......
    Переписал записку найденную утром на журнальном столике...)))
    АС35
    АС35
       14 / 686
    30 июня в 09:44
    Чем больше Неймар хочет свалить с ПСЖ, тем больше любит Месси и Суареса)
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