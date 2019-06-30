Газзаев: «До удаления ЦСКА играл со „Спартаком“ на равных»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Думаю, мы должны рассматривать этот матч с точки зрения подготовки к чемпионату, особенно второй тайм, когда ЦСКА играл в меньшинстве и у «Спартака» было преимущество. Что касается первого тайма, была равная игра. Мне кажется, сегодня сложно давать какие-то оценки - это контрольный матч, в котором было задействовано много игроков, сделано много замен. Тренеры смотрели молодых и новых игроков, поэтому говорить о качественных улучшениях в игре «Спартака» и ЦСКА я бы не стал.

Все определит чемпионат, а пока идет подготовка, поэтому какие-то оценки сегодня я бы делал осторожно. Команды находятся на сборах, и тренеры проводят работу, которая должна дать успех в чемпионате. Этот матч хоть и был престижным и репутационным, но все-таки оставался контрольным.