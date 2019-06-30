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Газзаев: «До удаления ЦСКА играл со „Спартаком“ на равных»

30 июня 2019, 22:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев поделился мнением о товарищеском матче между «Спартаком» и ЦСКА (3:1).

Думаю, мы должны рассматривать этот матч с точки зрения подготовки к чемпионату, особенно второй тайм, когда ЦСКА играл в меньшинстве и у «Спартака» было преимущество. Что касается первого тайма, была равная игра. Мне кажется, сегодня сложно давать какие-то оценки - это контрольный матч, в котором было задействовано много игроков, сделано много замен. Тренеры смотрели молодых и новых игроков, поэтому говорить о качественных улучшениях в игре «Спартака» и ЦСКА я бы не стал.

Все определит чемпионат, а пока идет подготовка, поэтому какие-то оценки сегодня я бы делал осторожно. Команды находятся на сборах, и тренеры проводят работу, которая должна дать успех в чемпионате. Этот матч хоть и был престижным и репутационным, но все-таки оставался контрольным.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   143 / 686
вчера в 07:17
ЦСКА пока не готов.
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 06:34
всё суета
важное начнётся через пару недель
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 01:21
Да ну .Мы не согласны. Мы тут Власть
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
30 июня в 23:53
Все верно говорит Валерий Георгиевич!
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
МКС
МКС
   22 / 686
30 июня в 23:14
Псину не отвечающую за свои слова могут слушать

Только истинные почитатели таланта пустобреха
Charismatic
Charismatic ответил viv
   330 / 686
30 июня в 23:14
спартак не может судья поможет....им за радость хоть с помощью судьи выиграть товарищеский матч...в официальном матче коней обыграть не могут....
В последних 10 встречах между цска и Спартаком: 5 побед поней, 4 Спартака и 1 ничья. Утешай себя дальше))
viv
viv
   139 / 686
30 июня в 23:00
спартак не может судья поможет....им за радость хоть с помощью судьи выиграть товарищеский матч...в официальном матче коней обыграть не могут....
Шуnя771
Шуnя771
   75 / 686
30 июня в 22:52
"На равных...."
Zenit_84
Zenit_84
   87 / 686
30 июня в 22:47
Судьи...
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 22:43
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