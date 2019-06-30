Ханни: «„Спартак“ должен стать чемпионом, и я сделаю всё для этого»

Полузащитник «Спартака» после победы над ЦСКА заявил, что он не собирается покидать команду этим летом.

Меня не волнуют слухи и разговоры. Для меня «Спартак» только один – новый или старый, это неважно. Новые или старые игрока, какая разница? У меня контракт с этим клубом, я должен его отработать, и я это сделаю. Отдамся на сто процентов на поле.

Я не хочу никуда уходить. Хочу остаться. Я здесь. Контракт действует еще два года. Мне все нравится. Везде, где играю, стараюсь бороться за титулы. Выигрывал в предыдущем клубе, выиграю и в этом. «Спартак» должен стать чемпионом и я сделаю все для этого.