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Ханни: «„Спартак“ должен стать чемпионом, и я сделаю всё для этого»

30 июня 2019, 22:01
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни после победы над ЦСКА заявил, что он не собирается покидать команду этим летом.

Меня не волнуют слухи и разговоры. Для меня «Спартак» только один – новый или старый, это неважно. Новые или старые игрока, какая разница? У меня контракт с этим клубом, я должен его отработать, и я это сделаю. Отдамся на сто процентов на поле.

Я не хочу никуда уходить. Хочу остаться. Я здесь. Контракт действует еще два года. Мне все нравится. Везде, где играю, стараюсь бороться за титулы. Выигрывал в предыдущем клубе, выиграю и в этом. «Спартак» должен стать чемпионом и я сделаю все для этого.

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Источник: Sport-express.ruРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   258 / 686
вчера в 10:49
в пердиве если только
удав
удав
   162 / 686
вчера в 08:44
много разговоров о чемпионстве от игроков спартака -наверно федун им что-то пообещал)
beefs
beefs
   66 / 686
вчера в 07:23
Один обещал, сейчас ищет клуб...
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 04:56
работай, лучше работай !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Lucho Gonzalez
   103 / 686
30 июня в 23:14
Чтоб стать чемпионом, спартаку сначало нужно выйти в ФНЛ
Мы - воспитанные свиньи . Вас вперёд пропустим ,как слабый пол ! ))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
30 июня в 23:03
Расскажите уже Ханни, что Федун дал интервью и чемпионство ожидает в 2022-ом году на юбилей клуба!
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
30 июня в 22:54
Кони обезумили после поражения от Спартака...и понеслись)...
kotmyshka
kotmyshka
   96 / 686
30 июня в 22:37
"Должен" это чересчур сильно сказано...
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 22:36
    Сов Армия
    Сов Армия
       257 / 686
    30 июня в 22:18
    Очередной сказочник
    1-18 0-7 3-10
    1-18 0-7 3-10
       54 / 686
    30 июня в 22:12
    Шампиньоном стать захотел. Если не вышвырнут до юбилея тарасовки 2022 года, то может и станешь.
    Garrincha58
    Garrincha58
       114 / 686
    30 июня в 22:12
    чемпиёном Пари-матч????
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       8 / 686
    30 июня в 22:07
    удачи
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       49 / 686
    30 июня в 22:04
    Чтоб стать чемпионом, спартаку сначало нужно выйти в ФНЛ
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