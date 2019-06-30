Бакаев: «Федун оценивает меня нормально»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о ходе предсезонного сбора.
Сегодня «красно-белые» обыграли ЦСКА.
Ощущения обычные, это сборы. Посмотрим в чемпионате, там всё будет по-другому, эмоции и всё остальное. Рассчитывают у нас на каждого. Моё положение зависит от моей работы на тренировках, как проведу последний матч. Федун оценивает меня нормально, рассчитывает на меня, как на любого игрока «Спартака». Он мне сказал, что я смогу принести пользу команде. После аренды я стал сильнее, полноценный сезон в РПЛ на высоком уровне даёт свои плоды. Я покажу совсем другие результаты.