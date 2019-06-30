ГлавнаяНовости

Бакаев: «Федун оценивает меня нормально»

30 июня 2019, 22:27

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился мнением о ходе предсезонного сбора.

Сегодня «красно-белые» обыграли ЦСКА.

Ощущения обычные, это сборы. Посмотрим в чемпионате, там всё будет по-другому, эмоции и всё остальное. Рассчитывают у нас на каждого. Моё положение зависит от моей работы на тренировках, как проведу последний матч. Федун оценивает меня нормально, рассчитывает на меня, как на любого игрока «Спартака». Он мне сказал, что я смогу принести пользу команде. После аренды я стал сильнее, полноценный сезон в РПЛ на высоком уровне даёт свои плоды. Я покажу совсем другие результаты.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Федун: «Задача на сезон – гарантированный выход в Лигу чемпионов»
Сегодня, 01:59 Комментарии6
Пилипчук об уходе из «Спартака»: «Это было не моё решение»
Сегодня, 01:41 Комментарии0
Федун объяснил, почему не стал возвращать Промеса
Сегодня, 01:28 Комментарии2
Федун: «Лимит 8+17 выгоден всему футболу»
Сегодня, 00:49 Комментарии2
Федун: «Я устал управлять „Спартаком“. Сизифов труд»
Сегодня, 00:35 Комментарии10
Федун: «„Спартак“ зарабатывает больше других клубов России»
Сегодня, 00:31 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948
   61 / 686
30 июня в 22:53
Федун как был, так и остаётся главным тренером в Тарасовке. А все эти Кононовы, Карреры и прочее, это громоотводы, на которые Федун всегда может списать свои неудачи.
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 22:39
Оценивать игрока должен тренер а не федун, хотя о чём я, это же спартак.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100