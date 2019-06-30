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Кононов: «Всегда приятно победить в дерби»

30 июня 2019, 22:23
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над ЦСКА.

Результат неважен с точки зрения того, что мы находимся на сборах. Результат важен с той точки зрения, что это дерби за клуб, за его честь. Вы видели, сколько было замен. Мы бережем футболистов. У нас нет пощады к игрокам, мы занимаемся каждый день в двухразовом режиме. Завтра, скорее всего, половину дня будет выходной. 

Победа на турнире в Австрии? Конечно, это престижно. Но для нас важна подготовка каждого игрока, чтобы не было травм, не усугублялись мелкие повреждения. У нас важнейшие матчи впереди – они более значимы, чем этот турнир.

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Источник: Матч ТВРедакция: Стас Марченко
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Все комментарии
112910415
112910415
   44 / 686
вчера в 05:15
работать, не расслабляться !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
вчера в 00:11
В итоге спартачи больше опозорились, чем победили! Что в общем-то не новость!)
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
30 июня в 23:17
"... дерби за клуб, за его честь." Я ни в чём не обвиняю "Спартак", но после этой, именно этой игры, не стоит бросаться такими высокопарными словами.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   103 / 686
30 июня в 22:59
Тренировать научись ,лапоть !
Footbolista
Footbolista
   4 / 686
30 июня в 22:51
Всегда приятно, когда Спартак нагибает коней))...
cska plus
cska plus
   3 / 686
30 июня в 22:47
Ахахах! Раньше Кононова уважал сейчас жалею.
STVA 1
STVA 1
   24 / 686
30 июня в 22:34
Офигенное дерби!!! Товарняк !!! Кононов поглупел последнее время!
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