Кононов: «Всегда приятно победить в дерби»

Главный тренер «Спартака» прокомментировал победу над ЦСКА .

Результат неважен с точки зрения того, что мы находимся на сборах. Результат важен с той точки зрения, что это дерби за клуб, за его честь. Вы видели, сколько было замен. Мы бережем футболистов. У нас нет пощады к игрокам, мы занимаемся каждый день в двухразовом режиме. Завтра, скорее всего, половину дня будет выходной.

Победа на турнире в Австрии? Конечно, это престижно. Но для нас важна подготовка каждого игрока, чтобы не было травм, не усугублялись мелкие повреждения. У нас важнейшие матчи впереди – они более значимы, чем этот турнир.