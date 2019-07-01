Ловчев: «Нынешний „Спартак“ не выиграет у „Зенита“ и ЦСКА на дистанции»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы команды в новом сезоне.
«Спартаку» честь и хвала, что выиграл у этого ЦСКА — без главных исполнителей. Возможно, выиграет и в чемпионате — и у «армейцев», и у «Зенита». Но этот «Спартак» не выиграет у них на длинной дистанции, то есть в сезоне. Поэтому надо укрепляться.
А там хоть трава не расти...
А там хоть трава не расти...
Фаворитом розыгрыша 2019/20 Премьер-лиги является "Зенит", вероятность победы которого оценивается в 60%. За ним с приличным отрывом идёт московский "Локомотив" - 22%, а замыкает тройку московский ЦСКА - 12,5 %.
А вот "спартак" заметно сдал позиции и не попал даже в четвёрку. спартаку букмекерские конторы отводят лишь 5-е место, с вероятностью победы в 10%. Опережает "спартак " "Краснодар" - 11%.
Фаворитом розыгрыша 2019/20 Премьер-лиги является "Зенит", вероятность победы которого оценивается в 60%. За ним с приличным отрывом идёт московский "Локомотив" - 22%, а замыкает тройку московский ЦСКА - 12,5 %.
А вот "спартак" заметно сдал позиции и не попал даже в четвёрку. спартаку букмекерские конторы отводят лишь 5-е место, с вероятностью победы в 10%. Опережает "спартак " "Краснодар" - 11%.
Какие умные слова
А в Спартаке и не знали что надо укрепляться
Спасибо Ловчев подсказал
Какие умные слова
А в Спартаке и не знали что надо укрепляться
Спасибо Ловчев подсказал
...я лично увидел нужное мне , а я очень требовательный болельщик своей команды и мне фанатские влюблённости чужды...
...я за игрой смотрю и качеством работы игроков...
...я лично увидел нужное мне , а я очень требовательный болельщик своей команды и мне фанатские влюблённости чужды...
...я за игрой смотрю и качеством работы игроков...
...только вОроны кружат...или ворОны ?
PS: в матче с жеребятами кое что проглядывалось осмысленное в игре...
...рад буду ошибиться в прогнозах о Кононове и даже попросить прощения (если выиграем чемп)...
...только вОроны кружат...или ворОны ?
PS: в матче с жеребятами кое что проглядывалось осмысленное в игре...
...рад буду ошибиться в прогнозах о Кононове и даже попросить прощения (если выиграем чемп)...
Товарищеские матчи - не в счет!
Товарищеские матчи - не в счет!