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Ловчев: «Нынешний „Спартак“ не выиграет у „Зенита“ и ЦСКА на дистанции»

вчера, 19:43

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы команды в новом сезоне.

«Спартаку» честь и хвала, что выиграл у этого ЦСКА — без главных исполнителей. Возможно, выиграет и в чемпионате — и у «армейцев», и у «Зенита». Но этот «Спартак» не выиграет у них на длинной дистанции, то есть в сезоне. Поэтому надо укрепляться.

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Все комментарии
1asss
1asss
вчера в 23:48
справедливо сказано
beefs
beefs
   66 / 686
вчера в 22:52
чего плакать, игры покажут....
Danrog
Danrog
   245 / 686
вчера в 22:49
Нынешний спартак еще больше позорен, чем предыдущий.
mat73
mat73
   179 / 686
вчера в 22:46
Ни о чём
Sully
Sully
   17 / 686
вчера в 22:02
спартаку надо в пердив, там клубы его уровня...
mangoх12
mangoх12
   40 / 686
вчера в 21:45
Ловчев понимает что можно зарядить судейку на мат или два но где же взять столько судей на длинной дистанции..
drug01
drug01
   69 / 686
вчера в 21:34
Игры покажут
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 686
вчера в 21:32
Дак ить для народных главное победить Зенит. Ну или не вынуть от него пятёрочку.
А там хоть трава не расти...
Павел Амурский
Павел Амурский
   287 / 686
вчера в 21:32
Стыдно будет еще больше за нынешний спартак.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
вчера в 21:09
"спартаку" букмекерские конторы отводят лишь 5-е место в новом сезоне РПЛ

Фаворитом розыгрыша 2019/20 Премьер-лиги является "Зенит", вероятность победы которого оценивается в 60%. За ним с приличным отрывом идёт московский "Локомотив" - 22%, а замыкает тройку московский ЦСКА - 12,5 %.
А вот "спартак" заметно сдал позиции и не попал даже в четвёрку. спартаку букмекерские конторы отводят лишь 5-е место, с вероятностью победы в 10%. Опережает "спартак " "Краснодар" - 11%.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   28 / 686
вчера в 21:05
Prichal
Prichal
   300 / 686
вчера в 21:03
Нынешний спартак слабее прошлогоднего, на пятое место и рассчитывать трудно будет.
МКС
МКС
   22 / 686
вчера в 20:56
Едрит мадрид

Какие умные слова

А в Спартаке и не знали что надо укрепляться

Спасибо Ловчев подсказал
морозз
морозз
   31 / 686
вчера в 20:48
Ловчев, ты тролль...иди к бомжам и там скули!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил yrasikos22
   161 / 686
вчера в 20:35
Проглядывалась игра в большинстве,в игре на равных Спартак ничего не показывал.
...я второй тайм вообще не беру во внимание , я о стартовом составе говорил...
...я лично увидел нужное мне , а я очень требовательный болельщик своей команды и мне фанатские влюблённости чужды...
...я за игрой смотрю и качеством работы игроков...
Морозовский
Морозовский
   15 / 686
вчера в 20:29
Нынешний "Спартак" очень слаб.
yrasikos22
yrasikos22 ответил Спартач-болельщик
   573 / 686
вчера в 20:25
Проглядывалась игра в большинстве,в игре на равных Спартак ничего не показывал.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   336 / 686
вчера в 20:22
Всем надо укрепляться. И кто знает, что будет в чемпионате. Или уже итоговые результаты известны на будущий сезон?
Зидан 1972
Зидан 1972
   202 / 686
вчера в 20:19
Если помолчать весь сезон бывшие ветераны и бывший президент Спартака, то у Спартака все получится!но они хуже чем старые бабки на базаре!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   161 / 686
вчера в 20:14
...и ни одного спартача на ветке...
...только вОроны кружат...или ворОны ?

PS: в матче с жеребятами кое что проглядывалось осмысленное в игре...
...рад буду ошибиться в прогнозах о Кононове и даже попросить прощения (если выиграем чемп)...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   37 / 686
вчера в 20:06
Нынешний спартак созрел для пердива.
cska plus
cska plus
   3 / 686
вчера в 20:00
Жека знает толк в футболе и знает о чём говорит.
VV V
VV V
   142 / 686
вчера в 19:58
Нынешний Спартак не выиграет у ЦСКА и Зенита ни на дистанции, ни даже на подстанции !
blitz
blitz
   107 / 686
вчера в 19:58
спартак не то что на дистанции, а и в дерби на "окрывашке" выиграть у ЦСКА не может.
Jum13
Jum13
   21 / 686
вчера в 19:57
Посмотрим в чемпионате. Это вангование уже подзадолбало
Leningrad 84
Leningrad 84
   53 / 686
вчера в 19:49
Евгений Серафимович, этот Спартак, при всем желании, не выиграет ни у Зенита, ни у ЦСКА, ни на длинной, ни на короткой дистанции...
Товарищеские матчи - не в счет!
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