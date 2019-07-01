Ловчев: «Нынешний „Спартак“ не выиграет у „Зенита“ и ЦСКА на дистанции»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев оценил перспективы команды в новом сезоне.

«Спартаку» честь и хвала, что выиграл у этого ЦСКА — без главных исполнителей. Возможно, выиграет и в чемпионате — и у «армейцев», и у «Зенита». Но этот «Спартак» не выиграет у них на длинной дистанции, то есть в сезоне. Поэтому надо укрепляться.