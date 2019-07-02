Цорн: «Трансфер Зе Луиша выгоден „Спартаку“»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего из московского клуба в «Порту».

Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях: во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской Премьер-Лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фейр-плей.