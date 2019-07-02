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Цорн: «Трансфер Зе Луиша выгоден „Спартаку“»

сегодня, 16:42

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал переход нападающего Зе Луиша из московского клуба в «Порту».

Мы рады за Зе Луиша и желаем нападающему удачи в новом клубе. Что касается «Спартака», то для нас это успешная сделка во всех отношениях: во-первых, мы смогли продать игрока дороже, чем купили в свое время у «Браги». Во-вторых, нападающий едет в один из больших европейских клубов, что также положительный фактор как для «Спартака», так и для российской Премьер-Лиги в целом. В-третьих, это важный трансфер с точки зрения соблюдения финансового фейр-плей.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответил Владимир_Спартак
   47 / 680
сегодня в 21:20
Ну я не Вас лично имею ввиду, а весь соккер со стороны вашего клуба. А я рад, что Зе продали играл когда хотел, как и Андриано пассажиром хочет проехать.
Согласен, у Зе игры чередовались. Мог выдать отличный матч, а мог и дурака повалять на поле.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cska1948
   50 / 680
сегодня в 20:40
Ну я не Вас лично имею ввиду, а весь соккер со стороны вашего клуба. А я рад, что Зе продали играл когда хотел, как и Андриано пассажиром хочет проехать.
cska1948
cska1948 ответил Владимир_Спартак
   47 / 680
сегодня в 20:25
Как какая польза... Бабки... 😁. А если серьезно то вы же все радовались, что Головин перешел в ФРАНЦУЗСКИЙ клуб монако, а не в какой нибудь Яблоницы или 🍒 вишница.
Допустим, в Китае можно было и больше бабок заработать. А что касается Головина, так я был совершенно НЕ рад его продаже! Я не сторонник поговорки: "Жену отдай дяде. а сам иди..." Ну, сами знаете к кому.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил cska1948
   50 / 680
сегодня в 19:47
Как какая польза... Бабки... 😁. А если серьезно то вы же все радовались, что Головин перешел в ФРАНЦУЗСКИЙ клуб монако, а не в какой нибудь Яблоницы или 🍒 вишница.
112910415
112910415
   39 / 680
сегодня в 19:13
осталось грамотно вложить !
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 19:09
Усиления нет, но вы держитесь, Леня Киевский обещал чемпионство только в 2022 году на юбилей.
oFANATo
oFANATo
   44 / 680
сегодня в 18:55
Вот чудаки в спартаке, радуются что продали Банифация за 11 дней до начала чемпионата.Помнится Федун то же радовался, что продал Промеса перед началом чемпионата и чем все это закончилось все помнят. Везде одни позоры
За адекватность
За адекватность
   69 / 680
сегодня в 18:34
Как по мне, то главное прибыль успешно вложить, на благо развития клуба.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Bладимиp
   89 / 680
сегодня в 18:22
Цорн начал зарабатывать деньги в свой карман на распродаже зулусов.
Хрен с ним ! Главное что бы от этого был толк !
Bладимиp
Bладимиp
   132 / 680
сегодня в 18:09
Цорн начал зарабатывать деньги в свой карман на распродаже зулусов.
cska1948
cska1948 ответил Владимир_Спартак
   47 / 680
сегодня в 18:01
Опять в хороший европейский клуб продали, а не в Китай и монаки.... 😁.
И какая РЕАЛЬНАЯ польза от этого для СпаМа?
cska1948
cska1948 ответил 25процентный клоун
   47 / 680
сегодня в 18:00
Надеюсь атаку ещё кого нибудь купят
Выскажу своё личное мнение. Если Федун всерьёз решил продать СпаМ, то серьёзные деньги на новичков он тратить НЕ станет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   50 / 680
сегодня в 17:51
Опять в хороший европейский клуб продали, а не в Китай и монаки.... 😁.
spartak kursk
spartak kursk
   143 / 680
сегодня в 17:08
Трансферы будут выгодны для Спартака только тогда,когда они начнут приносить спортивные результаты....
Danrog
Danrog ответил Литейный 4
   101 / 680
сегодня в 17:05
Купят очередного Педру. Одного бестолкового Понсе уже купили. Гыгыгы
Купят трех пэдр и одну соньку, на крайний случай, двух жиг.
Jum13
Jum13
   21 / 680
сегодня в 17:01
Трансфер Зе Луиша обошелся «Спартаку» в €7,5 млн

«Спартак» и «Порту» согласовали трансфер Зе Луиша. Сумма сделки составит 8,5 млн евро

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Как Цорн смог провернуть такой нереально выгодный трансфер? )))
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 680
сегодня в 16:58
Купят очередного Педру. Одного бестолкового Понсе уже купили. Гыгыгы
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 16:47
Надеюсь атаку ещё кого нибудь купят
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