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Рейнгольд: «У меня нет претензий к Зе Луишу»

сегодня, 15:58

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда Зе Луиша.

Жалко, очень жалко. Зе Луиш — хороший игрок, «Спартак» потерял сильного игрока. Он — один из лучших нападающих в РПЛ, приносил много пользы команде. Профессионал до мозга костей, у меня нет к нему вообще никаких претензий. За то, что он покинул «Спартак», в очередной раз «благодарю» руководство клуба. Они делают все, чтобы команда играла в футбол такого рода, которого не существует.

Федун говорит, что будет делать конкурентноспособную команду и готов отдать любые деньги за сильного игрока, а на деле всех раздает. Промеса продали — Федун говорит, что он ему не нужен, теперь уже и Зе Луиш не нужен. При этом претензии предъявить не к кому. Люди в клубе нефутбольные, во всяком случае только по моему мнению. Думаю, что «Спартак» в этом году будет не в футбол играть.

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Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 19:13
Чует Рейнгольд, близко квалификация в ЛЕ, а Леня Киевский избавляется от нападающих, красавчик че.
cska1948
cska1948
   47 / 680
сегодня в 17:53
Федун продал Промеса, теперь вот Зе. Видимо Федун начал серьёзную подготовку передачи клуба в управление Фратрии.
Faustello
Faustello
   5 / 680
сегодня в 16:13
Bладимиp
Bладимиp
   132 / 680
сегодня в 16:00
Рейнгольд опять лицемерит, забыл как Зелуишку кастерил.
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