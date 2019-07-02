Рейнгольд: «У меня нет претензий к Зе Луишу»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал уход из команды форварда .

Жалко, очень жалко. Зе Луиш — хороший игрок, «Спартак» потерял сильного игрока. Он — один из лучших нападающих в РПЛ , приносил много пользы команде. Профессионал до мозга костей, у меня нет к нему вообще никаких претензий. За то, что он покинул «Спартак», в очередной раз «благодарю» руководство клуба. Они делают все, чтобы команда играла в футбол такого рода, которого не существует.

Федун говорит, что будет делать конкурентноспособную команду и готов отдать любые деньги за сильного игрока, а на деле всех раздает. Промеса продали — Федун говорит, что он ему не нужен, теперь уже и Зе Луиш не нужен. При этом претензии предъявить не к кому. Люди в клубе нефутбольные, во всяком случае только по моему мнению. Думаю, что «Спартак» в этом году будет не в футбол играть.