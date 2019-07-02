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Червиченко: «Зе Луиш принес достаточно пользы „Спартаку“»

сегодня, 15:14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход нападающего Зе Луиша из московской команды

Зе принес достаточно пользы «Спартаку». Вполне естественно, что он хочет двигаться дальше. Тем более — он не россиянин. Сколько бы ни рассказывали сказки о том, что иностранцы у нас чувствуют себя прекрасно, особенно с другим цветом кожи, до конца все равно в это не верится.

В таких ситуациях нужно отпускать игрока, давать ему прогрессировать, особенно учитывая, что «Спартак», по сути, ничего не теряет. Если вовремя его не отпустить, то пользы не будет ни клубу, ни игроку.

Оправдал ли Зе Луиш свой трансфер? Учитывая, сколько денег за него отдавали, — да. Он в принципе оставил о себе хорошее впечатление. Забивал прилично, да и человек, на мой взгляд, неплохой, в скандалах замечен не был.

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Все комментарии
112910415
112910415
   39 / 680
сегодня в 17:43
позитивный и полезный парень ... удачи ему !
морозз
морозз
   19 / 680
сегодня в 16:07
Коням он исполосовал нервы не по детски, болелы рыдали на стадионе после забитых им мячей! Теперь кони и бомжи в эйфории!
mangoх12
mangoх12
   33 / 680
сегодня в 16:06
ну да, валялся хорошо на травке
Danrog
Danrog
   101 / 680
сегодня в 16:01
Насчет пользы можно поспорить, а то, что в спартаке он засох это точно.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   20 / 680
сегодня в 15:44
Да уж, много пользы принес ЗеЛус спартаку.

Пятое место в чемпионате

Вылет из Кубка

Вылет от ПАОК в квалификации ЛЧ

4-ое место в ЛЕ с антирекордом

Ну и знаменитые 0:7
1-18 0-7 3-10
1-18 0-7 3-10
   37 / 680
сегодня в 15:26
От Лапочкина больше пользы, чем от негра.
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