Червиченко: «Зе Луиш принес достаточно пользы „Спартаку“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход нападающего из московской команды.

Зе принес достаточно пользы «Спартаку». Вполне естественно, что он хочет двигаться дальше. Тем более — он не россиянин. Сколько бы ни рассказывали сказки о том, что иностранцы у нас чувствуют себя прекрасно, особенно с другим цветом кожи, до конца все равно в это не верится.

В таких ситуациях нужно отпускать игрока, давать ему прогрессировать, особенно учитывая, что «Спартак», по сути, ничего не теряет. Если вовремя его не отпустить, то пользы не будет ни клубу, ни игроку.

Оправдал ли Зе Луиш свой трансфер? Учитывая, сколько денег за него отдавали, — да. Он в принципе оставил о себе хорошее впечатление. Забивал прилично, да и человек, на мой взгляд, неплохой, в скандалах замечен не был.