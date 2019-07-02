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Зе Луиш: «Если что было не так - простите»

сегодня, 15:56

Нападающий Зе Луиш поблагодарил болельщиков «Спартака». Футболист в ближайшее время станет игроком «Порту».

Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мне здесь оказывали. Спасибо за все моменты, которые мы прошли вместе. Не люблю я прощаться, очень грустно... Но могу сказать, что останусь болельщиком «Спартака» на всю жизнь. Продолжайте бороться и отдавать все силы этому клубу, побеждайте! Горжусь, что играл за «Спартак». Если что было не так — простите. Спасибо всем и удачи!

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Николай 86
Николай 86
   229 / 680
сегодня в 21:17
Зе, удачи тебе во всем! Реально грустно стало...
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Don trambon
   89 / 680
сегодня в 18:45
Ещё он расплакался(пишут от того что из спама уходит, но на самом деле от счастья), а ещё пишут о 8,5 млн евро, а не 12.
Эти слёзы шли от души ,не то что ваши слова ,сэр !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   89 / 680
сегодня в 18:24
Удачи ,Зе !!!!!
112910415
112910415
   39 / 680
сегодня в 18:22
в добрый час !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   17 / 680
сегодня в 17:41
Вроде не за что ему извеняться. Промес, Зе, Адриано... Не расскрыл тренерский штаб все сильные стороны игроков, жаль. Всего хорошего Зе🥞.
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 680
сегодня в 16:29
Брат, загрузи там бакланам и хамам аэропортным если жребий выпадетсчастливый
spartak kursk
spartak kursk
   143 / 680
сегодня в 16:14
Спасибо за вклад в победы Спартака!!!
Удачи!!
Faustello
Faustello
   5 / 680
сегодня в 16:10
Don trambon
Don trambon
   64 / 680
сегодня в 16:02
Ещё он расплакался(пишут от того что из спама уходит, но на самом деле от счастья), а ещё пишут о 8,5 млн евро, а не 12.
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